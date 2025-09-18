iPhone 17 bataryası Apple tarafından resmi olarak açıklandı. Avrupa Birliği mevzuatları gereği Apple, ürün sayfalarında enerji etiketlerini paylaşmak zorunda ve bu etiketler sayesinde iPhone 17 pili kaç mAh sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki iPhone 17 batarya kapasitesi ne kadar? iPhone 17 pili kaç mAh?

iPhone 17 batarya kapasitesi açıklandı! iPhone 17 pili kaç mAh?

Yeni iPhone 17 batarya kapasiteleri Apple tarafından doğrulandı. Resmî verilere göre iPhone 17 pili 3.692 mAh kapasiteye sahip.

Bu, iPhone 16 modeline göre %3,7’lik bir artış anlamına geliyor. Serinin diğer modelleri ise şu şekilde:

iPhone 17: 3.692 mAh (+%3,7)

3.692 mAh (+%3,7) iPhone Air: 3.149 mAh

3.149 mAh iPhone 17 Pro: 4.252 mAh (+%18,7)

4.252 mAh (+%18,7) iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh (+%8,6)

iPhone 16 ile iPhone 17 batarya farkı ne kadar?

Geçtiğimiz yılın iPhone 16 serisinde batarya kapasiteleri şu şekildeydi:

iPhone 16: 3.561 mAh

3.561 mAh iPhone 16 Plus: 4.674 mAh

4.674 mAh iPhone 16 Pro: 3.582 mAh

3.582 mAh iPhone 16 Pro Max: 4.685 mAh

Önceki nesille karşılaştırıldığında, iPhone 17 Pro modelindeki %18,7’lik artış özellikle dikkat çekiyor. Apple, SIM kart yuvasını kaldırarak sadece eSIM bağlantısı içeren tasarıma geçtiğini ve bu boşluğu daha büyük bataryalar için kullandığını belirtiyor. Bu sayede özellikle Pro ve Pro Max modellerinde çok daha uzun pil ömrü hedefleniyor.

Apple ayrıca iPhone Air için opsiyonel bir MagSafe batarya aksesuarı da duyurdu. Daha kompakt bir tasarıma sahip olan iPhone Air, bu ek batarya ile birlikte çok daha uzun süreli kullanım sağlayabilecek.

iPhone 17, Air ve 17 Pro modellerinin diğer detaylarını merak edenler aşağıdaki içeriklerimizi okuyarak cihazlar hakkında detaylı bilgi edinebilirler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 17 bataryası günlük kullanım için yeterli mi, yoksa Pro modellerdeki daha büyük piller tercih edilmeli mi?