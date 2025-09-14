Samsung’un yeni yazılımı One UI 8 Beta kullanıcıların gündemine oturdu. Peki bu güncelleme Türkiye’deki Galaxy sahiplerini nasıl etkileyecek? One UI 8 Beta ile birlikte çok konuşulan Now Brief özelliği hangi modellere geldi, hangilerine gelmedi? Galaxy S23 serisi bu konuda neden geride kaldı? İşte merak edilen soruların yanıtı.

Galaxy S23 One UI 8 Beta 2 ortaya çıktı! Now Brief gelmiyor!

One UI 8 Beta programı bu ayın başında Galaxy S23 sahipleri için resmen başlatıldı. Ancak kullanıcıların heyecanla beklediği Now Brief özelliği bu sürümde yer almadı. İlk beta sürümünde eksik olan bu özelliğin ikinci beta güncellemesiyle ekleneceği umut ediliyordu. Ne var ki, Samsung’un dün yayınladığı ikinci One UI 8 Beta paketi de bu beklentiyi karşılamadı.

Genellikle Samsung, yeni bir özelliği ilk ya da ikinci beta sürümünde sisteme ekler. Bu nedenle One UI 8 Beta sürecinde Now Brief özelliğinin hiç gelmeyecek olması artık neredeyse kesinleşmiş durumda. Bu durum, Galaxy S23 kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı çünkü cihazın donanımı bu özelliği çalıştırmaya fazlasıyla yeterli.

Now Brief özelliği ilk olarak Galaxy S25 serisiyle tanıtılmıştı ve daha sonra Galaxy S24 modellerine beta güncellemesiyle sunulmuştu. Bu gelişmeler sonrasında Galaxy S23 kullanıcıları da aynı imkânı bekliyordu. Ancak Samsung’un bu kararı, firmanın yeni cihazları eski modellerden ayırma stratejisi olarak yorumlanıyor. Türkiye’deki kullanıcılar açısından bakıldığında, bu durum cihaz yükseltme baskısını artırıyor.

Buna rağmen One UI 8 Beta, Galaxy S23 serisine birçok yenilik getiriyor. Özellikle üretkenlik, erişilebilirlik ve güvenlik tarafında kayda değer iyileştirmeler mevcut. Arayüzde daha sade ikon tasarımları, hızlı geçiş animasyonları ve gelişmiş gizlilik ayarları dikkat çekiyor.

Uygulamaların daha akıcı çalışması da One UI 8 deneyimini güçlendiren detaylardan biri oldu. Türkiye’deki kullanıcılar için öne çıkan nokta, cihazların donanım açısından güçlü olmasına rağmen yazılımsal olarak sınırlanması. Bu, markanın bilinçli bir tercihi gibi görünüyor. Yine de One UI 8 ile gelen diğer yenilikler, Galaxy S23 sahiplerini bir nebze olsun teselli ediyor.

One UI 8 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 serisine Now Brief özelliğinin gelmemesi sizce doğru bir hamle mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!