MetaMask Cüzdanım Boşaltıldı! | Ne Yapmalıyız, Nasıl Önlem Almalıyız?

Kripto varlıklarınızın güvenliği söz konusu olduğunda, hiçbir zaman tamamen güvende değilsiniz. Fakat elinizdeki güvenliği maksimum seviyeye çıkartabilmeniz mümkün. Bu da sizin bilinçli olmanız ve riskleri öngörerek, uluslararası standartlar olarak belirlenen güvenlik önlemlerini almış olmanıza bağlı. Özellikle de dolandırıcılık yöntemlerinin bile giderek seviye atladığı ve şekil değiştirdiği bir ortamda, kripto varlık yatırımlarınızı güvene almak daha da zorlaşıyor. Geçtiğimiz günlerde, HWP ofisi olarak biz de bu konuyla ilgili kötü bir olaya şahit olduk. Peki cüzdanımız nasıl boşaltıldı, hata nerede olabilir ve bunun bir daha yaşanmaması için ne gibi önlemler almalıyız gibi soruları masaya yatırdık.

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Sanal ortamdaki cüzdanlarınızın güvenliğini nasıl sağlarsınız?

En temel ama en önemli konuyu en başta ele alalım. Herhangi bir kripto cüzdanına ait kurtarma kelimelerini, asla elektronik ortamda saklamayın. ASLA! Bu kelimeleri bilgisayarınıza not almak, fotoğrafını çekmek, WhatsApp’tan paylaşmak gibi yöntemlerin size ekstra risk unsuru oluşturmak dışında herhangi bir artısı yok. Öncelikli olarak yapmanız gereken en önemli şey, size sunulan kurtarma kelimelerini bir kağıda not alarak; internet harici fiziksel bir ortamda güvenli bir biçimde saklamanız. Böylelikle sizin cüzdanınıza sizden başka birinin erişmesi de mümkün olmuyor. Tabi herhangi başka bir dolandırıcılık yöntemine paçayı kaptırmazsanız.

Aynı güvenlik önlemleri, Ledger, Trezor gibi donanım cüzdanları için de geçerli. Zaten hali hazırda biz kullanıcıları donanım cüzdanları kullanmaya teşvik ediyoruz. Çünkü siz fiziksel onay vermeden donanım cüzdanınız üzerinden herhangi bir varlığınızın başka bir adrese gönderilmesi pek de mümkün değil. Bu yüzden donanım cüzdanları, varlıklarınızı muhafaza etmek için çok daha güvenli araçlar haline geliyor. Tabi bu noktada donanım cüzdanlarının dezavantajıysa, sanal cüzdanlar kadar pratik olmamaları ve elinizi çabuk tutmak istediğiniz durumlarda size bir miktar vakit kaybettirmeleri.

Bizim başımıza neler geldi, MetaMask cüzdanımız nasıl boşaltıldı

Ofisten bir arkadaşımızın başına gelen durum, aslında herkesin başına gelme ihtimali bulunan adelade örneklerden biri. Arkadaşımızın başına gelen bütün süreci, yayınladığımız videoda sizler için anlattık. Umarız sizler de, “bir musibet bin nasihatten iyidir” atasözü çerçevesinde olaya yaklaşırsınız ve bu olaydan ders çıkararak kripto varlıklarınızın daha güvenli bir biçimde saklarsınız.

Olayın bütün detaylarına ulaşmak için yayınladığımız videoyu buradan izleyebilirsiniz: