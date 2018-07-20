Cuma Raporu #9: LG G7, Gorilla Glass 6 ve dahası

Cuma Raporu #9 videomuzda, yeni haftanın öne çıkan gelişmelerini konuştuk.

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Cuma Raporu #9 haberleri

Almanya, çıkış tarihi olmayan oyunlar için ön siparişi yasakladı – Almanya, resmi olarak satış tarihi belli olmayan oyunların ön siparişle satılmalarını yasakladı. Örneğin, ”çok yakında” piyasaya çıkacağı söylenen bir oyunun, onaylanmış bir çıkış tarihi belirlenene kadar satılmasına izin verilmeyecek. Karar sadece oyunları değil tüm tüketici ürünlerini kapsıyor.

LG G7 ThinQ Türkiye’de satışa çıktı – Turkcell, Hepsiburada ve Evkur’da satışa sunulan LG G7 ThinQ, 4899 TL fiyata sahip.

Xiaomi Mİ 8 SE incelemesi yayınlandı – Xiaomi Mi 8 SE inceleme videomuzda, Mi 8 ailesinin boyut olarak en küçük fiyat olarak da en uygun modeline yakından bakıyoruz.

Xiaomi Mi Max 3 tanıtıldı! – Büyük bir hayran kitlesine sahip bu model 5500 mAh kapasiteye sahip devasa bataryası, 6.9” boyutunda ekranı ve 252 dolar fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Corning Gorilla Glass 6 tanıtıldı – Yapılan testler, yeni Gorilla Glass‘ın 1 metre yükseklikten 15 defa düşebilecek kadar dayanıklı olduğunu söylüyor.

Yeni iPhone, hızlı şarj adaptörü ile birlikte gelebilir – Görünüşe bakılırsa Apple, iPhone ürünlerinin satışında en çok eleştirilen noktalardan birisini düzeltiyor.