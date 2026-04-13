Bulut oyun dünyasının lider ismi NVIDIA, popüler servisi GeForce Now için Nisan ayı takvimini netleştirmeye başladı. Her hafta güncellenen kütüphane, bu ay hem nostaljik yapımlarla hem de grafik gücüyle sınırları zorlayan yeni nesil oyunlarla zenginleşiyor. Oyuncuların donanım engelini ortadan kaldıran servis, yeni dönemde çok daha güçlü bir altyapıyla karşımıza çıkıyor. Peki, bu ay GeForce Now kütüphanesine hangi heyecan verici maceralar dahil oluyor?

GeForce Now kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar

Nisan ayının en çok dikkat çeken yapımı, Liquid Swords imzasını taşıyan Samson: A Tyndalston Story oldu. Karanlık bir atmosferde geçen ve Tyndalston sokaklarının acımasız hikayesini anlatan bu oyun, yeni eklenecek oyunlar listesinin en iddialı üyesi olarak öne çıkıyor. Sinematik dövüş mekanikleri ve derin hikaye anlatımıyla dikkat çeken yapım, bulut üzerinden en yüksek ayarlarda deneyimlenebiliyor. Tyndalston’un affetmeyen sokaklarında hayatta kalmak için stratejik kararlar vermeniz gerekiyor.

GeForce Now servisi, sadece oyun çeşitliliğiyle değil, sunduğu teknik imkanlarla da fark yaratıyor. Bu hafta listeye eklenen oyunlar arasında yer alan Samson ve Morbid Metal, en güncel grafik kartı mimarileriyle tam uyumlu çalışıyor. Özellikle ışın izleme teknolojisi (Ray Tracing) ve DLSS 3.5 desteği, bulut oyunculuğunun ulaştığı görsel kaliteyi bir üst seviyeye taşıyor. Bu teknolojiler, düşük sistemli cihazlarda bile cam gibi net görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Efsane karakter Rayman 30. yılını kutluyor

Platform oyunları denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Rayman, 30. yıl dönümüne özel bir sürümle bulut kütüphanesine geliyor. Rayman: 30th Anniversary Edition, serinin en sevilen beş farklı sürümünü tek bir pakette sunuyor. 120’den fazla ek seviye ve özel bir belgesel içeriğiyle gelen bu yapım, Nisan 2026 döneminde hem eski oyuncuları hem de yeni nesli ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

NVIDIA Reflex teknolojisi, rekabetçi oyunlarda en büyük yardımcınız olmaya devam ediyor. Nisan 2026 takviminde yer alan oyunlar, sunucu tarafındaki düşük gecikme avantajıyla birleşince, yerel bir bilgisayarda oyun oynuyormuş hissi uyandırıyor. Bu durum özellikle hızlı tepki gerektiren aksiyon ve dövüş oyunlarında büyük bir avantaj sağlıyor. GeForce Now üzerinden oynanan yapımlarda kontrol tamamen sizin elinizde kalıyor.

Nisan ayı listesinde yer alan tüm yeni yapımlar

Haftalık güncellemelerle genişleyen yeni eklenecek oyunlar listesi, farklı platformlardaki kütüphanelerinizi tek bir noktada topluyor. Steam, Xbox ve Ubisoft Connect gibi mağazalardaki oyunlarınızı buluta taşıyan servis, bu hafta şu oyunları oyuncularla buluşturuyor:

Samson (Steam)

(Steam) Morbid Metal (Steam)

(Steam) DayZ (Xbox – Game Pass Desteğiyle)

(Xbox – Game Pass Desteğiyle) Rayman: 30th Anniversary Edition (Steam ve Ubisoft)

(Steam ve Ubisoft) Starfield (RTX 5080 Optimizasyonu ile Steam ve Xbox)

Donanım yükseltme ihtiyacını ortadan kaldıran GeForce Now, Starfield gibi devasa yapımlar için de performans güncellemeleri yayınladı. Özellikle RTX 5080 seviyesindeki performans profilleri, uzayın derinliklerini keşfederken hiçbir takılma yaşamamanızı garanti ediyor. Game Pass aboneleri için DayZ gibi hayatta kalma oyunlarının erişilebilir olması da servisin sunduğu bir diğer önemli artı olarak dikkat çekiyor.

İlginizi Çekebilir: Marvel Guardians of the Galaxy oyunu Nintendo Switch 2 için geliyor! İşte çıkış tarihi!

