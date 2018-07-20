Almanya, çıkış tarihi belirsiz oyunların ön siparişle satışını yasakladı!

Almanya, satış tarihi belirsiz oyunların ön siparişle satışını resmen yasakladı. Örneğin, ”çok yakında” piyasaya çıkacağı söylenen bir oyunun, onaylanmış bir çıkış tarihi belirlenene kadar satılmasına izin verilmeyecek.

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Almanya bu kararı neden aldı?

Almanya’daki bu yasak sadece video oyunları için geçerli değil. 2016 yılının Ağustos ayında perakende zinciri Media Markt‘tan ön sipariş edilen Samsung Galaxy S6, bu kararın çıkmasına sebep olmuştu. Çünkü ön sipariş sürecinde karmaşa yaşanmıştı. Kararın çıkmasının sebebi oyunlar olmasa bile, olayın oyunlara da sıçraması uzun sürmedi.

Media Markt‘a açılan dava sonuçlandı ve sadece akıllı telefonların ön siparişle satışı değil, oyunların ve diğer tüm ürünlerin de ön siparişle satışı yasaklandı. Böylece Final Fantasy 7 Remake ve Nintendo Switch için çıkan Metroid Prime 4 gibi pek çok oyunun ön satışları yasaklandı.

Dusseldorf Müşteri CEO’su Wolfgang Schuldzinski bu konu hakkında şunları söyledi: ”Müşteriler internetten ürün sipariş ettiklerinde ürünü sağlayan kişiler ürünün teslim edileceği tarihi belirtmeliler.”

Bu durum Alman hükümetinin tüketicilerin haklarını korumak istediğini gösteriyor. Örneğin, Final Fantasy 7 Remake gibi oyunları ön siparişle satın alan müşteriler, oyuna ulaşabilmek için yıllarca beklemek zorunda kalabiliyorlar.