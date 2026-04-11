General Mobile GM 26 Pro, markanın orta segmentte konumlandırdığı ve geniş kullanıcı kitlesine hitap etmeyi amaçlayan modellerden biri. Türkiye pazarında fiyat-performans dengesinin belirleyici olduğu bu segmentte cihaz, AMOLED ekran, 5G desteği ve güncel yazılım gibi unsurlarla rekabet etmeye çalışıyor. Donanım tarafındaki tercihlerin ise daha çok günlük kullanım odaklı olduğu görülüyor.

Tasarım tarafında 7.55 mm kalınlık ve 181 gram ağırlık, cihazı ince ve hafif bir noktaya taşıyor. Derin Uzay ve Yıldız Tozu renk seçenekleri görsel çeşitlilik sunarken, IP54 sertifikası yalnızca temel seviyede su ve toz dayanıklılığı sağlıyor. Arka tarafta yer alan 1.6 inç AMOLED ekran ise segment içinde farklılaşma yaratan bir detay olarak öne çıkıyor ancak kullanım senaryosu sınırlı kalabilir.

Ekran tarafında 6.67 inç AMOLED panel, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızıyla standart bir deneyim sunuyor. 1000 nit parlaklık değeri günlük kullanım için yeterli olsa da, daha yüksek parlaklık sunan rakiplerin bulunduğu bir segmentte yer alıyor. %93 ekran-gövde oranı ve 1.07 milyar renk desteği ise ekran tarafında teknik olarak dengeli bir yapı oluşturuyor.

Performans tarafında Dimensity 7060 işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile birlikte orta segment seviyesinde bir performans sunuyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile birlikte sanal RAM desteği çoklu görev tarafında avantaj sağlıyor. Android 15 ile gelmesi ve GM AI özellikleri yazılım tarafında güncellik sunsa da, bu yapay zeka özelliklerinin kullanım değeri kullanıcıya göre değişiklik gösterebilir.

Kamera tarafında 50 MP ana sensör ve 108 MP yüksek çözünürlüklü çekim desteği bulunuyor. EIS ile 2K video kaydı yapılabiliyor ancak optik görüntü sabitlemenin olmaması özellikle video tarafında sınırlayıcı olabilir. 2 MP makro kamera ve 8 MP ön kamera ise temel ihtiyaçlara yönelik bir kurulum sunuyor. 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj günlük kullanım için yeterli bir pil performansı sağlarken, 30 dakikada %50 dolum süresi ortalama seviyede kalıyor. WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC ve 5G desteğiyle bağlantı tarafı tamamlanan cihazın fiyat-performans dengesi ise doğrudan kullanıcı beklentilerine bağlı olarak değerlendirilecektir.

