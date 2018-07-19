Corning Gorilla Glass 6 tanıtıldı

Corning Gorilla Glass 6 tanıtıldı

19 Temmuz, 2018 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Corning Gorilla Glass 6 çizilmelere ve darbelere karşı koruma teknolojisi bugün tanıtıldı. Corning‘de çalışan mühendisler, yeni ekran koruma teknolojisini çoklu düşmelere karşı daha dayanıklı, tamamen yeni bir ürün olarak tanımladılar.

Corning Gorilla Glass 6 özellikleri neler?

Yapılan testler, yeni Gorilla Glass‘ın 1 metre yükseklikten 15 defa düşebilecek kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Yeni ekran teknolojisinin, öncülüne göre iki kat daha dayanıklı olacağı söyleniyor. Yeni cam, Gorilla Glass 5‘ten daha farklı bir kimyasal birleşime sahip. Bu yeni bileşim sayesinde Gorilla Glass 6, önceki modele göre hasarlara karşı çok daha dayanıklı.

Gorilla Glass 6 Özellikleri

Corning Gorilla Glass‘ın başkanı John Bayne’in açıklamalarına göre; yeni Gorilla Glass‘ta tamamen yeni bir cam bileşimi kullanılıyor, kimyasal olarak güçlendirilmiş olması sayesinde basınca öncülünden daha dayanıklı olması sağlanmış.

Corning‘in verilerine göre, insanlar telefonlarını her yıl ortalama 7 defa yere düşürüyorlar. Bu düşüşlerin yarısı bir metre yükseklikte gerçekleşiyor. Corning, yeni teknolojinin 45’ten fazla markanın ürettiği 6 milyardan fazla cihazda kullanılacağını belirtmiş.

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore