Corning Gorilla Glass 6 tanıtıldı

Corning Gorilla Glass 6 çizilmelere ve darbelere karşı koruma teknolojisi bugün tanıtıldı. Corning‘de çalışan mühendisler, yeni ekran koruma teknolojisini çoklu düşmelere karşı daha dayanıklı, tamamen yeni bir ürün olarak tanımladılar.

Corning Gorilla Glass 6 özellikleri neler?

Yapılan testler, yeni Gorilla Glass‘ın 1 metre yükseklikten 15 defa düşebilecek kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Yeni ekran teknolojisinin, öncülüne göre iki kat daha dayanıklı olacağı söyleniyor. Yeni cam, Gorilla Glass 5‘ten daha farklı bir kimyasal birleşime sahip. Bu yeni bileşim sayesinde Gorilla Glass 6, önceki modele göre hasarlara karşı çok daha dayanıklı.

Corning Gorilla Glass‘ın başkanı John Bayne’in açıklamalarına göre; yeni Gorilla Glass‘ta tamamen yeni bir cam bileşimi kullanılıyor, kimyasal olarak güçlendirilmiş olması sayesinde basınca öncülünden daha dayanıklı olması sağlanmış.

Corning‘in verilerine göre, insanlar telefonlarını her yıl ortalama 7 defa yere düşürüyorlar. Bu düşüşlerin yarısı bir metre yükseklikte gerçekleşiyor. Corning, yeni teknolojinin 45’ten fazla markanın ürettiği 6 milyardan fazla cihazda kullanılacağını belirtmiş.