Yeni iPhone, hızlı şarj adaptörü ile birlikte gelebilir

Görünüşe bakılırsa Apple, iPhone ürünlerinin satışında en çok eleştirilen noktalardan birisini düzeltiyor. Bildiğiniz gibi yeni modeller hızlı şarj özelliğine sahip olmasına karşın, kutudan hızlı şarj adaptörü çıkmıyordu.

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Yeni iPhone nasıl bir adaptör ile gelecek ?

Yeni iPhone modelinin nasıl isimlendirileceği konusunda henüz kesinleşmiş bir bilgi yok fakat ortada dolaşan isimler iPhone XI, XI Plus ve iPhone 9. Hepimizin bildiği gibi iPhone X, 8 ve 8 Plus modellerinin tümünde hızlı şarj özelliği mevcut olmasına rağmen Apple bu ürünlerle birlikte hızlı şarj adaptörü göndermiyor ve kullanıcılarından ciddi eleştiriler alıyordu. Bu eleştirilere kulak asmış olacak ki sızdırılan bazı bilgilere göre yeni iPhone modelleriyle birlikte kutudan bir adet hızlı şarj adaptörü çıkacak.

Değişim bununla sınırlı mı ?

Kutu içerisinden çıkacak olan yeni adaptör 18W güce sahip olacak fakat bu adaptörü ek olarak satın alamayacaksınız. Bu sebeple eğer hızlı şarj özelliğine sahip modellerden birine sahipseniz ve bu şarj adaptörünü satın almak isterseniz bu mümkün olmayacak. Öte yandan mevcut 30W gücündeki hızlı şarj adaptörü ayrı bir şekilde satılmaya devam edecek.

Tüm yeni cihazlarla birlikte hızlı şarj adaptörü göndermenin elbette Apple açısından da zorlukları bulunuyor. 18W gücündeki adaptörün ayrı olarak satılması da planlanıyordu ancak bu ürünün hem yeni modellerle dağıtılması hem de ayrı bir şekilde satılması adına gerekli stok üretimi için Apple yeterli bir üretim hacmine sahip değil.

Yeni iPhone modelinin adaptörü ile ilgili herhangi bir şarj süresi testi sızdırılmadı fakat şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki mevcut 5W gücündeki adaptörden daha hızlı olacağı kesin, zira mevcut adaptör ile %0 – %100 şarj süresi bir buçuk saatten fazla sürüyor.