Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye’de devasa bir üretim tesisi kurmak üzere masaya oturmuş ve 1 milyar dolarlık devasa bir yatırım sözü vermişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen Manisa bölgesinde kurulması planlanan tesis için somut bir adım atılmaması kafalarda soru işareti yaratıyor: BYD yatırım planlarından vaz mı geçti?

BYD Manisa Fabrikası belirsizliği ceza getirebilir

Gazeteci Fatih Altaylı‘nın paylaştığı bilgilere göre, BYD ile yapılan anlaşma şartları oldukça netti. Şirket, Türkiye’deki üretim faaliyetleri başlayana kadar vergi avantajlı araç ithalatı yapabilmek için özel bir kota elde etmişti. Ancak anlaşmanın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen, söz konusu fabrika arazisinde herhangi bir inşaat faaliyeti gözlemlenmiyor. Bu durum, Türkiye’nin Çinli markaya yönelik ciddi bir BYD cezası hazırlığında olduğu iddialarını güçlendiriyor.

Yatırım sözü yerine gelmedi mi?

Anlaşma kapsamında 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kurması beklenen markanın, yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtiliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, tesisin yatırım bedeli olan 1 milyar dolara eşdeğer bir tazminatın gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Özellikle Çin hükümetinin, daha önce desteklediği Türkiye’deki bu yatırıma artık onay vermediği yönündeki iddialar süreci iyice karmaşıklaştırıyor.

Altaylı, yazısında ‘ Çinli marka anlaşma şartlarına uymadı. 1 yıl içinde tesisin hayata geçmesi bir yana, neredeyse 2. yıla gidilirken henüz tesis için çivi bile çakılmadı. Ve üretim öncesi vergi avantajlı araç ithali için verilen kota da doldu. Bakanlık kotayı artırmayı ya da yeni kota vermeyi düşünmüyor çünkü BYD yatırım sözünü gerçekleştirmemekte direniyor. Dahası Türkiye, BYD’ye pek yakında ciddi bir ceza kesebilir hatta kesecek. BYD sözünü tutmadığı ve yatırımı yapmadığı için 1 milyar dolarlık yani kuracağı tesisin bedeli kadar bir ceza ödemek zorunda kalacak Türkiye’ye.‘ ifadelerini kullandı.

Otomotiv pazarında dengeler değişiyor

Otomotiv dünyasında üretim tesislerinin kurulumu, markaların yerel pazarlardaki gümrük avantajlarını koruması ve lojistik maliyetlerini düşürmesi açısından kritik bir öneme sahip. Eğer bir marka, yatırım teşviki alarak pazara girer ve ardından tesis kurma sözünü tutmazsa, hem devletin vergi gelirleri azalıyor hem de yerli üreticiler rekabet dezavantajı yaşıyor. Bu durum, elektrikli araç dönüşümünde markaların sadece satış değil, üretim stratejilerini de ciddiyetle yürütmelerini zorunlu kılıyor.

Gelecek günler ne gösterecek?

Gelen son bilgilere göre, şirket sürecin kendilerinden kaynaklanmadığını ve Çin tarafındaki onay mekanizmalarını beklediklerini öne sürüyor. Ancak Türkiye tarafının sabrının tükendiği ve caydırıcı adımların eli kulağında olduğu konuşuluyor. BYD Manisa Fabrikası özelinde yaşanacak bu gelişmeler, Türkiye’nin yabancı yatırımcıya olan bakışını ve yatırım taahhütlerinin takibi konusundaki kararlılığını test edecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? BYD'nin yatırım yapmaması otomotiv pazarımızı nasıl etkiler?