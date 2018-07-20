Xiaomi Mi 8 SE inceleme (Ailenin yıldızı olabilir mi?)

Xiaomi Mi 8 SE inceleme videomuzda, Mi 8 ailesinin boyut olarak en küçük fiyat olarak da en uygun modeline yakından bakıyoruz. Bakalım telefon bizlere neler sunuyor?

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Xiaomi Mi 8 SE inceleme

Telefonun 4 GB RAM‘li varyasyonu 280 dolar fiyatla satılırken, 6 GB RAM‘li model 312 dolar civarında. Telefonun ülkemizde şu anda ithalatçı veya Xiaomi Türkiye garantili satışı yok. Biz cihazı Emre Albayrak‘tan garantisiz ve kayıtsız bir şekilde 1850 TL‘ye satın aldık.

Telefonun incelemesine tasarımla başlayacak olursak altın, gri, mavi ve kırmızı olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip Xiaomi Mi 8 SE, yan çerçeveleri alüminyum önü ve arkası ise Corning Gorilla Glass 5 cam kullanıyor. Telefonda suya ve toza dayanıklılık özelliği yer almazken, 3.5 mm kulaklık girişinin de olmadığını belirtelim. Alt tarafta yer alan mono hoparlör kullanan telefon, buna rağmen oldukça güçlü ve kaliteli bir hoparlör performansına sahip.

5.88 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük, Super AMOLED panel ve 18.7:9 görüntü formatı kullanan telefon, %81.3 ekran kasa oranıyla geliyor. Ön tarafta büyükçe bir çentik yer alırken, bunu yazılımsal olarak kapatabilmek mümkün. Ekranda HDR10 desteğinin yer aldığını da belirteyim. Gücünü Snapdragon 710 işlemcisinden alan modelde, Adreno 616 GPU ve 4/6 GB RAM kapasitesiyle 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazda yine microSD kart desteğinin olmadığını söyleyelim. Snapdragon 710 işlemcisi gerek arayüzde gerekse de oyunlarda amiral gemilerini aratmıyor.

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Arka tarafında 12 MP + 5 MP olmak üzere yapay zeka destekli çift kamera sunan telefon, 4K 30 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ana kamera F/1.9 diyafram değerine sahip ancak cihazda OIS yerine gryo-EIS bulunuyor. Ön tarafta ise yine yapay zeka desteğinin bulunduğu 20 MP‘lik bir selfie kamerası var. Son olarak 3120 mAh batarya kapasitesine sahip Mi 8 SE modelinde hızlı şarj desteği bulunuyor.