Xiaomi Mi Max 3 tanıtıldı!

Xiaomi Mi Max 3, bugün düzenlenen tanıtım etkinliğiyle tanıtıldı! Büyük bir hayran kitlesine sahip bu model 5500 mAh kapasiteye sahip devasa bataryası, 6.9” boyutunda ekranı ve 252 dolar fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İlgili Haber: Xiaomi Mi Band 3 Türkçe yapma rehberi

Xiaomi Mi Max 3 kutu içeriği



Xiaomi Mi Max 3, kutusu itibariyle diğer Xiaomi modellerinden alışık olduğumuz bir kutuyla geliyor; birçok modelde kullanılan kutu tasarımı bu cihazda da devam ettirilmiş. Ek olarak belirtmeliyiz ki diğer Çinli üreticilerin modellerinde olduğu gibi Xiaomi Mi Max 3’ün kutusunda da maalesef kulaklık bulunmuyor.

Xiaomi Mi Max 3 fiyatı

Xiaomi Mi Max 3, 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanına sahip olan 2 farklı yapılandırma seçeneği ve satışa sunuldu. Bugün itibariyle güncel kurdan hesapladığımız zaman cihazın ülkemizde minimum olarak 1200 TL’ye satılacağını söyleyebiliriz. Bu fiyata satıcı kârları, vergiler ve benzeri ücretleri eklediğimiz zaman bu cihazı ülkemizde ancak 2000-2500 TL’ye görebileceğiz gibi görünüyor.

Yurtdışı fiyatları ise 4 GB RAM + 64 GB depolama için 252 dolar iken, 6 GB RAM + 128 GB depolama olan modelin fiyatı 300 dolar.

Xiaomi Mi Max 3 teknik özellikler

Ekran: 6.9 inç FHD+ (1080×2160 piksel) IPS LCD 18:9 Ekran

İşlemci: Qualcomm SDM636 Snapdragon 636

RAM ve Depolama: 4/6 GB RAM, 64/128 GB Depolama alanı

Kamera: 12 MP (f/2.2, 1.4 μm, PDAF) + 5 MP (f/2.2, 1.25 μm, derinlik sensörü), dijital görüntü sabitleyici (EIS), LED flaş, 8 MP (f/2.0) ön kamera.

Batarya: 5500 mAh, Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo), MIUI 10