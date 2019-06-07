Cuma Raporu #53: 1000 dolarlık stand, Xbox duş jeli ve dahası

Cuma Raporu #53 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #53 haberleri
WWDC19 yenilikleri
Etkinlikte iOS 13, yeni MacOS ve WatchOS gibi yazılımların yanı sıra Mac Pro gibi donanımlar da tanıtıldı.
Xbox, duş jeli ve deodorantları
Microsoft, Xbox markası altında duş jeli, deodorant ve vücut spreyi üretti. Ürünler, temmuz ayında Avustralya ve Yeni Zellenda’da market ve eczanelerde satılacak.
YouTuber Ren’e çektiği video yüzünden hapis cezası
19 yaşındaki Çinli Youtuber’ın, evsiz adama yaptığı bisküvi şakası mahkemeye taşındı. Hakim iki yıl sonra Youtuber’a 15 ay hapis, 20.000 Euro maddi tazminat cezası verdi.,
Xiaomi Mi Band 4 geliyor
Xiaomi’nin yeni akıllı saati Xiaomi Mi Band 4, 11 Haziran‘da gerçekleşecek etkinlik ile satışa sunulacak. Mi Band 3’ün gelişmiş özelliklerine sahip olacak saat, ilk olarak Çin’de piyasaya çıkacak.
Xiaomi ve Oppo ekran altı kamera sistemini tanıttı
Xiaomi Weibo üzerinden paylaştığı videoda, ekran altı kamera teknolojisine sahip yeni telefonunu test etti, fotoğraf çekim sürecini gösterdi.
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