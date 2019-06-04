Xiaomi Mi Band 4, 11 Haziran’da satışa sunulacak

Xiaomi’nin yeni akıllı saati Xiaomi Mi Band 4, 11 Haziran‘da gerçekleşecek etkinlik ile satışa sunulacak. Mi Band 3’ün gelişmiş özelliklerine sahip olacak saat, ilk olarak Çin’de piyasaya çıkacak.

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Xiaomi Mi Band 4, iki farklı seçenek ile piyasaya çıkabilir

Xiaomi 2016 senesinde piyasaya sürdüğü Mi Band 2 ile birlikte akıllı saat teknolojilerinde önemli bir isim olmuştu. Geçtiğimiz ay ise güncellenmiş donanım ve yazılıma sahip, uzun ömürüyle dikkat çeken Mi Band 3 takip etmişti. Bugün ise Xiaomi paylaştığı görselde, serinin yeni akıllı saati Mi Band 4 ‘ü 11 Haziran‘da gerçekleştireceği etkinlikle tanıtacağını belirtti. Gönderide, Mi Band serisinin ilk renkli ekranına sahip olacak akıllı saatin Mi Band 4 olduğu görülüyor.

İlk olarak Çin’de satışa sunulacak Mi Band 4’ün birkaç ay içinde diğer ülke pazarlarına da giriş yapması bekleniyor. Uygun fiyat etiketi ile yüksek satış rakamlarına ulaşan Mi Band serisinin dördüncü cihazı, iki farklı seçeneği ile beraber geleceği düşünülüyor. Bunlardan biri nispeten daha pahalı olacak. NFC teknolojisini içerisinde barındıracak ilk modelin etiket fiyatı biraz daha pahalı olacakken, NFC modülünün bulunmadığı model ise uygun fiyatı ile dikkat çekecek. Serinin bir önceki cihazı ile ekran boyutu kısmında benzer büyüklüğe sahip olacak cihazın, 0.78 inç boyutunda renkli bir ekranla geleceği düşünülüyor. Pil ömrü ksımında ise Mi Band 3’ten yüzde 20 daha güçlü olması beklenen Mi 4 Band 135 mAH kapasiteye sahip batarya ile beraber gelecek.

Mi Band 4 fiyatı ne kadar olacak

Henüz akıllı saatin fiyatı açıklanmazken serinin önceki cihazları ile karşılaştırıldığında, ( Mi Band 2 25$, Mi Band 3 26$ ) NFC modülünün olmadığı ucuz modelin 23-28 dolar bandında; NFC modülüne sahip modelin ise bu fiyatların birkaç dolar üzerinde olacağı düşünülüyor.