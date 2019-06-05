Xbox duş jeli ve deodorant satışına başlayacak

Microsoft, Xbox markası altında duş jeli, deodorant ve vücut spreyi üretti. Ürünler, temmuz ayında Avustralya ve Yeni Zellenda’da market ve eczanelerde satılacak.

İlginizi çekebilir : Türkiye’de Xbox oyun fiyatlarına bir zam daha! Artık PS4’ten daha pahalılar!

Oyun konsolundan sonra sıra duş jelinde

En büyük konsol üreticilerinden biri olan Microsoft, Xbox markası altında duş jeli, deodorant ve vücut spreyi satacak. Microsoft bu adımıyla beraber, oyun odaklı kişisel bakım ürünleri ile tüm trendlerin önüne geçmeye çalışacak. Lynx ( ABD dışında AXE firması olarak da tanınır. ) firması ile anlaşma sağlayan Xbox, duş jeli deodorant ve vücut spreyi üretecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Xbox ANZ ekibi başkanı Tania Chee ‘ Xbox Lynx bakım ürünlerini kullananlar dışarıya çıkmadan önce güçlenebilecekler’ dedi. Şirketin resmi açıklaması ise ‘ “Xbox Lynx, kaffir ve kış limonunun doruklarını, nane ve adaçayının ortak aromatikliğini birleştiren taze bir koku. İçerdiği çeşitli doğal esansiyel yağlarla Xbox Lynx serisi, şık tasarıma sahip deodorant,duş jeli ve vücut spreyi ile geliyor. Temmuz ayında Avusturalya ve Yeni Zellanda market ve eczanelerinde satışa çıkacak ürünlerin dünya genelinde satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor.