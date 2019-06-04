Yaptığı şaka nedeniyle ünlü Youtuber’a 15 ay hapis cezası

19 yaşındaki Çinli Youtuber’ın, evsiz adama yaptığı bisküvi şakası mahkemeye taşındı. Hakim iki yıl sonra Youtuber’a 15 ay hapis, 20.000 Euro maddi tazminat cezası verdi.

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Youtube hesabı 5 yıl boyunca kullanılamayacak

Youtube’da ReSet kanalının sahibi ünlü Youtuber Ren, 2017 yılında evsiz bir adama şaka yapıp videosunu Youtube’da yayınlamıştı. Video öncesinde Oreo bisküvilerin içerisinde bulunan kremayı diş macunu ile değişen Kanghua Ren, kayıtta evsiz adama bisküvileri ve 20 Euro’yu veriyor. Evsiz adam bisküviyi yemesinin ardından kusmaya başlıyor. Videoyu Youtube üzerinden paylaşıma açana Youtuber’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu nedenle Ren, birkaç gün sonra videoyu Youtube hesabından kaldırdı ancak olay mahkemelik oldu.

Genç Youtuber ilerleyen zamanda, yasal sürecin kalkması için 52 yaşındaki evsiz adama ve kızına 300 Euro rüşvet verdi. Mahkemede olay ile ilgili konuşan Ren ‘ Belkide çok fazla ileri gittim. İyi yönünden bakın, bu onun dişlerinin temizlenmesine yardımcı oldu. Fakir olduğu için dişlerini fırçaladığını düşünmüyorum.’ dedi. Dava hakimi Roza, evsiz adamın haklarının ihlal edildiği, adamın küçük düşürüldüğü ve Youtuber’ın acımasız davranışları nedeniyle Ren’e 15 ay hapis cezasının yanında 20.000 Euro maddi tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca Ren milyonlarca izlenen videosu ile ilgili ‘İnsanlar iğrenç şeyleri sever.’ açıklamasında bulundu. İspanya’da 2 yıl altı alınan hapis cezaları uygulanmadığından Ren’in 15 aylık hapis cezası uygulanmayacak. Ancak 20.000 Euro tazminat bedelini ödemesi gerekecek.