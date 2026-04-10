Teknoloji dünyasının uzun süredir merakla beklediği katlanabilir ekranlı Apple telefonu hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şimdiye kadar pek çok kişi bu cihazın adını iPhone Fold olarak tahmin etse de, gelen son sızıntılar stratejinin değiştiğini gösteriyor. Peki, Apple’ın bu yeni amiral gemisi iPhone Ultra ismiyle neler sunacak?

iPhone Fold yerine iPhone Ultra geliyor

Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre, teknoloji devi ilk katlanabilir modeli için iPhone Ultra ismini tercih etmeyi planlıyor. Bu hamle, cihazın sadece katlanabilir bir ekran sunmakla kalmayıp, markanın en premium ve en güçlü donanımlarına sahip olacağını simgeliyor. Apple’ın halihazırda Apple Watch Ultra ve en üst segment çiplerinde kullandığı bu isim, yeni telefonun konumunu netleştiriyor.

Aslında Apple’ın bu isimlendirme tercihi şaşırtıcı değil. Şirket, “Ultra” takısını genellikle dayanıklılık, performans ve lüksün birleştiği ürünlerde kullanıyor. Beklenen iPhone Ultra modelinin de benzer bir şekilde rakiplerinin çok daha ötesinde bir fiyatlandırma ve malzeme kalitesiyle gelmesi bekleniyor. Sektördeki iddialar, bu cihazın 2.000 ile 2.500 dolar arasında bir fiyatla raflarda olabileceğini söylüyor.

Kitap tarzı bir form faktörüne sahip olması beklenen cihazın ekran boyutları da yavaş yavaş netlik kazanıyor. iPhone Ultra modelinin kapalıyken 5.3 ile 5.5 inç arasında bir dış ekran sunacağı, açıldığında ise 7.8 inçlik devasa bir iç panel ile karşımıza çıkacağı iddia ediliyor. Bu durum, cihazın hem bir telefon hem de kompakt bir iPad mini deneyimi sunacağını kanıtlıyor.

Premium segmentte iPhone Ultra rüzgarı

Teknik açıdan baktığımızda, iPhone Ultra modelinin sadece ekranıyla değil, kamera kurulumuyla da dikkat çekmesi bekleniyor. Sızıntılar, cihazın hem açık hem de kapalı konumda kullanılabilecek ön kameralara sahip olacağını ve arka tarafta çift lensli güçlü bir sistemin yer alacağını işaret ediyor. Apple, bu modelle birlikte katlanabilir telefon pazarındaki standartları yeniden belirlemeyi hedefliyor.

Bu yeni katlanabilir iPhone modeli için tahmin edilen lansman dönemi ise 2026 yılının son çeyreği olarak gösteriliyor. Genellikle Eylül ayında gerçekleşen iPhone lansmanlarının ardından, yıl bitmeden bu özel modelin tanıtılması kuvvetle muhtemel görünüyor. Kullanıcılar açısından bakıldığında, iPhone Ultra ismi sadece bir değişiklik değil, aynı zamanda cihazın sunacağı donanımsal gücün de bir habercisi niteliğinde.

Özellikle profesyonel kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için iPhone Ultra, mobil verimliliği artıran en önemli araçlardan biri olabilir. Geniş ekranın sağladığı çoklu uygulama desteği ve Apple ekosistemiyle olan kusursuz entegrasyon, bu cihazı rakiplerinden ayıran en büyük avantaj olacaktır. iPhone Fold isminin yerini alacak olan bu yeni marka kimliği, Apple’ın gelecekteki ürün gamının da bir parçası haline gelebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple'ın katlanabilir telefonunda Ultra ismini kullanması sizce doğru bir tercih mi?