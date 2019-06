Xiaomi Weibo üzerinden paylaştığı videoda, ekran altı kamera teknolojisine sahip yeni telefonunu test etti, fotoğraf çekim sürecini gösterdi.

İlginizi çekebilir : Samsung ekran altından kamera teknolojisi geliştiriyor!

Xiaomi, Twitter ve Weibo üzerinden ‘Herkes için inovasyon’ etiketi ile bir video paylaştı. Videoda Xiaomi’nin ekran altı kamera teknolojisine sahip yeni akıllı telefonu gösterildi. Damla çentik içine saklanmış kameraya sahip bir cihaz ve ekran altı kamera teknolojisi ile birlikte gelen akıllı telefonun karşılaştırıldığı video büyük ilgi gördü. İlk olarak Xiaomi kurucu ortaklarından Lin Bin‘in paylaştığı videonun alt kısmında ise ‘Geleceğe gizlice göz atmak ister misiniz? işte başlıyorsunuz, ekran altı kamera teknolojisi ile tanışın.’ açıklamalarına yer verildi. Ayrıca bu gönderinin OPPO’nun birkaç saat önce paylaştığı ekran altı kamera teknolojisi videosundan sonra paylaşılması, kullanıcıların dikkatini çekti. Xiaomi bu paylaşımla beraber ekran altı kamera teknolojisinde Çinli rakibine meydan okudu.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go…introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1

— Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) June 3, 2019