iOS 13 ile birlikte gelen özellikler

iOS 13 ile birlikte Apple, iPhone cihazlara önemli yeniliker getiriyor. Bu makalede, iOS 13 ile beraber gelen tüm yenilikleri öğrenebileceksiniz.

İlginizi çekebilir : iPhone XI depolaması 128 GB’dan başlayacak!

Apple, bugün gerçekleştirdiği geliştiriciler konferansında iOS 13 işletim sistemini tanıttı. iOS 13 ile beraber gelecek devrimsel yenilikleri daha önce Apple yazılım mühendisliği başkan yardımcısı Craig Federighi açıklamıştı. Federighi ‘ iOS için bir sonraki sürüm büyük olacak ve bu güncelleme çeşitli iyileştirmeleri içerecek‘ demişti. Bugün yapılan konferansta da iOS 13 ile beraber, iPhone cihazlara önemli yenilikler geliyor.

iOS 13 :Karanlık mod desteği

Uzun zamandır iPhone kullanıcılarının merakla beklediği karanlık mod desteği iOS 13 ile beraber geliyor. iOS 7’den beri en büyük görsel yenilik olarak adlandırılan destek ile beraber iPhone kullanıcıları cihazlarının her alanında karanlık modu kullanabilecek. iOS 13 yükleyecek kullanıcılar ana ekranda karanlık mod desteği ile ciddi değişiklikler farkedemezsken, beyaz temalı uygulamalarda farkı daha kolay anlayacaklar.

Özellikle Apple Music gibi tasarımında beyaz hat kullanımı fazla olan uygulamalarda, karanlık mod desteği kullanıcıya güncellemeyi hissettirebilecek. Yeni iPhone modellerinin sahip olduğu OLED ekran karanlık mod desteği ile birlikte cihaz bataryasını olumlu etkileyecek. iOS 13 karanlık mod ve OLED ekrana sahip iPhone cihazların siyah renk gösteriminde güç harcamaması, telefonların batarya performansının artmasını sağlayacak.

Performans artışı

Apple, geliştiriciler konferansında üzerinde durduğu önemli konulardan biri ise performans kısmı oldu. iOS 13 işletim sistemine sahip iPhone’lar bir önceki yazılıma kıyasla, uygulama açılışı iki kat hızlanacak.

Güncelleme ile birlikte uygulama açılış hızları, uygulama geri çağırma işlemleri daha kısa sürelerde gerçekleşecek. Ayrıca iPhone’ların yeni güvenlik sistemi FaceID üzerinde de çalışmalar yaptığını belirten Apple, iOS 13 sayesinde FaceID üzerinden kilit açılışının %30 daha hızlı olduğunu söyledi.

iOS 13 : Yeni klavye

Apple, üçüncü parti klavye uygulamalarında kullanılan kaydırılabilir yazı yazma özelliğini iOS 13 ile kendi klavyesine getiriyor. Devrimsel bir yenilik olmamasına rağmen, iPhone kullanıcıları ‘Swiftkey, Gboard’ gibi üçüncü parti uygulamalarını cihazlarına yüklemek zorunda kalmayacak.

Kaydırılabilir klavye ile beraber kullanıcılar yazmak istediklerini klavye üzerinde gezinerek iletebilecek. Kullanıcıların tek el ile yazı yazmasını kolaylaştıran yenilik iOS 13 ile beraber iPhone cihazlara gelecek.

iOS 13 : Hatırlatıcılar

Apple iOS 13 ile birlikte hatırlatıcılar kısmında önemli değişikliklere gidiyor. Kullanıcıların atadıkları görevleri kategorize etmek için ‘ bugün, zamanlanmış, işaretlenmiş ve tümü’ seçeneklerini cihazlara getiriyor. iOS 13 ile beraber kullanıcı zamanladığı veya bitirdiği görevleri ayırt etmesi kolaylaşacak. Ayrıca Apple iOS 13 ile birlikte, hatırlatıcılar kısmında yapay zeka teknolojisini kullanacak. Kullanıcı deneyimlerine göre şekillenebilecek hatırlatmalar, hatırlatmak istediğiniz kişileri veya hatırlatma saatlerini sizlere önerebilecek.

iOS 13 : Apple Mail, Notlar ve Safari güncellemeleri

Apple, iOS 13 ile beraber sistemdeki bazı uygulamalarda güncellemeler yapıyor. Apple’ın e-posta uygulaması Apple Mail, yeni masaüstü biçimlendirmesi ile farklı bir yapıya bürünüyor. İnternet tarayıcı kısmında ise Safari, girilen web sitelerinde kullanıcıya özel tercihler sunacak. Gerçekleştirilen etkinlikte dikkat çekilen bir başka uygulama ise notlar oldu. iOS 13’te bulunan notlar uygulamasında tüm notları tek bir yerden ulaşma imkanına sahip olacağınız yeni galeri görünümü kullanıcılara daha kolay erişim imkanı sunacak. Ayrıca tarayıcı üzerinden not aktarımı yeni versiyon ile birlikte kullanımı daha kolay olacak.

Haritalar

Google Maps’in bir hayli gerisinde kalan Apple Maps, iOS 13 ile beraber yeni bir görünüm kazanıyor. Güncellenen uygulama ile beraber iOS 13 kullanıcıları harita üzerindeki bir noktaya tıkladıktan sonra istediği alanda 360 derece gezinti yapabilecek.

Bu özelliği sunabilmek için Apple, Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç ülkede görüntü çekimi yapan arabalar kullanılıyordu. İlk olarak ABD haritaları ile kullanılacak 360 derece görünüm , yıl sonuna kadar farklı ülkelerde de erişime açılacak.

Gizlilik

Apple, iOS 13 ile beraber güvenlik ve gizilik konusunda önemli adımlar atıyor. Güncellemeyle beraber; uygulamaların konum bilgisine erişim seçeneğini, kullanıcılar sadece bir kez seçebilecek. Ayrıca, uygulamalar ve servislere giriş opsiyonlarında ‘Apple ile Giriş’ sekmesi iOS 13 ile hayata geçecek. Kullanıcılar hizmetlere girişte ‘FaceID’ teknolojisini kullanabilecek, hizmetlerin gönderdiği spam e-postaları farklı bir mail hesabında toplayabilecek.

Memoji makyajları

iOS 13 ile beraber yüzünüzden çıkarılan bilgiler ile kullanılan Memoji’ye makyaj yapabileceksiniz. Oluşturacağınız sanal yüzlerin cilt renklerini değiştirebilecek, göz ve dudak renkleri ile oynayabilecek istediğiniz gibi kişileştirebileceksiniz. Oluşturduğunuz karakterleri yüz ifadeleriniz ile oynatabilecek ve arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz.

Fotoğraf ve video düzenleme uygulamaları

Apple fotoğraf düzenleme uygulamasını tamamen yeniliyor. iOS 13 ile beraber kullanıcılar fotoğraf üzerinde; parlaklık, kontrast, doygunluk, beyaz dengesi, netlik, kumlanma gibi birçok ayarı uygulama üzerinden uygulayabilecek. Güncelleme ile beraber video uygulamasına düzenleme araçları eklendi. Ters çekilen videolar iOS 13 ile beraber döndürülebilecek,ve video düzenlemeleri güncelleme ile beraber daha kolay olacak.