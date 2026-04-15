Opel‘in elektrikli dönüşüm yolculuğunda performans tutkunlarını hedefleyen yeni GSE alt markası, Türkiye pazarındaki ilk temsilcisini yollara çıkarıyor. Standart modellerin ötesine geçen bir sürüş deneyimi vaat eden bu özel seri, markanın sportif mirasını elektrikli motorun gücüyle bir araya getiriyor. Sadece bir motor güncellemesi olmanın ötesine geçen otomobil, şasiden direksiyona kadar pek çok noktada önemli iyileştirmelerle geliyor. Peki, segmentinde fark yaratmayı hedefleyen Opel Mokka GSE kullanıcılara neler sunuyor?

Opel Mokka GSE tasarımı ve dış detayları

Yeni Opel Mokka GSE, görsel açıdan standart modele kıyasla çok daha keskin ve dinamik bir duruş sergiliyor. Gövde tasarımındaki temel hatlar korunurken, performans odaklı kimliği vurgulayan detaylar ön plana çıkıyor. Özellikle 20 inç boyutundaki GSE modeline özel alaşım jantlar, aracın yan profilindeki sportif havayı pekiştiriyor. Bu devasa jantların çevresinde ise elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen Michelin Pilot Sport EV lastikler yer alıyor.

Aracın dış görünümünde en dikkat çeken unsurlardan bir diğeri ise fren sistemindeki görsel dokunuşlar olarak göze çarpıyor. Opel Mokka serisinin bu en güçlü üyesinde yer alan sarı renkli GSE kaliperleri, yüksek performansın bir simgesi olarak kendini gösteriyor. Tasarımda yapılan bu ince dokunuşlar, aracın aerodinamik yapısını desteklerken aynı zamanda görsel bir bütünlük oluşturuyor. Markanın yeni tasarım dili olan Vizör paneli, GSE rozetiyle birlikte çok daha agresif bir görünüme kavuşuyor.

Opel Mokka GSE motor seçenekleri ve sürüş yapısı

Performans odaklı Opel Mokka GSE, ön aksına yerleştirilen güçlü bir elektrik motorundan güç alıyor. Bu ünite toplamda 207 kW, yani 281 beygir güç üretme kapasitesine sahip. Ayrıca 345 Nm tork değeriyle sürücüsüne anlık bir ivmelenme tepkisi sağlıyor. Aracın sunduğu bu yüksek performansın tamamına erişmek isteyen kullanıcıların, sürüş modları arasından Sport seçimini yapması gerekiyor. Bu modda otomobil, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,9 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıyor.

Mühendislik tarafında ise sürüş dinamiklerini kökten değiştiren geliştirmeler bulunuyor. Direksiyon sistemi çok daha hassas ve geri bildirimi yüksek bir yapıya bürünürken, özel aks tasarımları yol tutuşunu artırıyor. Opel Mokka GSE bünyesinde yer alan çift hidrolik amortisörlü spor süspansiyonlar, virajlarda daha az gövde salınımı ve daha kararlı bir sürüş vaat ediyor. Geliştirilmiş fren sistemi ise yüksek hızlarda bile güvenli bir duruş mesafesi elde edilmesine yardımcı oluyor.

Teknik özellikler özeti

Motor Gücü: 281 hp (207 kW)

281 hp (207 kW) Maksimum Tork: 345 Nm

345 Nm 0-100 km/s Hızlanma: 5,9 saniye

5,9 saniye Maksimum Hız: 200 km/s

200 km/s Batarya Kapasitesi: 54 kWsa (50,8 kWsa net)

54 kWsa (50,8 kWsa net) Menzil (WLTP): 336 km

336 km Hızlı Şarj: 100 kW DC desteği

GSE modelinde kullanılan 54 kWsa kapasiteli NMC batarya, performanslı sürüş önceliklerine göre optimize ediliyor. Aracın sunduğu 336 kilometrelik menzil, standart versiyonlara göre bir miktar daha düşük olsa da bu durum yüksek güç çıkışıyla dengeleniyor. Şarj verimliliği konusunda da iddialı olan Opel Mokka GSE, 100 kW DC hızlı şarj kapasitesiyle bataryasını kısa sürede doldurma imkanı tanıyor. Ayrıca standart olarak sunulan 11 kW AC şarj kapasitesi, ev veya iş yerlerindeki şarj sürelerini de makul seviyelerde tutuyor.

Opel Mokka GSE Türkiye fiyatı ne kadar?

Türkiye yollarına çıkan bu performanslı elektrikli SUV, markanın Türkiye kataloğundaki yerini resmi olarak aldı. Opel Mokka GSE lansman özel fiyatı 3 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil pazarında sürüş keyfini ön planda tutan bir kitleyi hedefleyen model, Türkiye genelindeki yetkili satıcılarda kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Sportif detayları ve yüksek beygir gücüyle dikkat çeken otomobil, markanın Türkiye’deki elektrikli araç atağının en önemli parçalarından biri haline geliyor.

GSE nedir?

Opel’in geçmişteki GSI ve OPC gibi performans serilerinin elektrikli geleceğe uyarlanmış yeni neslini temsil eder. Grand Sport electric ifadesinin kısaltması olan bu rozet, araçların hem yüksek performanslı hem de tamamen elektrikli ya da hibrit üniteye sahip olduğunu simgeler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elektrikli bir SUV modelinde 281 beygirlik performans sizin için tercih sebebi olur mu?