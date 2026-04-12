Samsung, mobil teknoloji dünyasında yapay zeka devrimini bir adım daha ileriye taşımak için kolları sıvadı. Özellikle merakla beklenen yeni nesil Samsung katlanabilir telefon modelleri, kullanıcı deneyimini ve güvenliğini odağa alan oldukça kritik bir yenilikle karşımıza çıkabilir. Şirketin yeni cihazlarında sunmayı planladığı bu yapay zeka desteği, günlük iletişimde güvenlik standartlarını tamamen değiştirebilir. Peki, yeni modellerde karşımıza çıkacak olan bu teknoloji tam olarak ne işe yarayacak?

Yeni nesil Samsung katlanabilir telefon modelleri ve yapay zeka

Google tarafından geliştirilen telefon uygulamasının son beta sürümlerinde ortaya çıkan kodlar, Samsung katlanabilir telefon modellerinin çok yakında Gemini tabanlı bir koruma kalkanına sahip olacağını gösteriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, telefon görüşmeleri sırasında yapay zeka tarafından korunacak. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serisinin yeni üyelerinde yer alması beklenen bu özellik, özellikle son yıllarda artan telefon dolandırıcılığına karşı etkili bir çözüm sunuyor.

Yapay zeka destekli dolandırıcılık tespiti (Scam Detection), arama esnasında karşıdaki kişinin konuşma tarzını ve kullandığı ifadeleri anlık olarak analiz ediyor. Eğer görüşme yaptığınız kişi kendisini bir banka görevlisi veya resmi bir kurum yetkilisi gibi tanıtıp şüpheli taleplerde bulunuyorsa, katlanabilir telefon ekranında anında bir uyarı beliriyor. Bu sistemin en büyük avantajı ise tüm analiz sürecinin bulut yerine cihaz üzerinde gerçekleşmesi olarak dikkat çekiyor.

Gemini desteği ile aramalar daha güvenli hale geliyor

Cihaz içi yapay zeka (On-device AI) teknolojisi, ses verilerinin internete gönderilmesine gerek kalmadan işlenmesini sağlıyor. Bu durum hem gizliliği koruyor hem de saniyeler içinde uyarı verilmesine imkan tanıyor. Samsung katlanabilir telefon ekosistemi için bu adım, sadece donanım değil yazılım tarafında da cihazların ne kadar akıllı hale geldiğinin bir kanıtı. Özellikle Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 gibi gelecek modellerde bu özelliğin standart bir koruma katmanı olması bekleniyor.

Sızıntılarda dikkat çeken bir diğer nokta ise bu özelliğin sadece mevcut modellere değil, Samsung’un üzerinde çalıştığı iddia edilen “Wide Fold” isimli yeni bir modele de geleceği yönünde. Yapay zekanın bu denli aktif kullanılması, yeni nesil yonga setlerinde bulunan NPU birimlerinin önemini artırıyor. Görünen o ki katlanabilir telefon pazarı artık sadece katlanma mekanizmalarıyla değil, sunduğu akıllı güvenlik çözümleriyle de rekabet edecek.

Samsung’un bu yeni özellikleri temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen Unpacked etkinliğinde resmiyete kavuşturması tahmin ediliyor. Google’ın Pixel cihazlarında sunduğu bu konforu Samsung katlanabilir telefon dünyasına taşıması, Android ekosistemindeki entegrasyonu da güçlendiriyor. Kullanıcılar artık sadece şık bir cihaz değil, aynı zamanda kendilerini dolandırıcılara karşı aktif olarak savunan bir dijital asistana da sahip olacaklar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın telefon görüşmelerini takip ederek sizi uyarması güvenlik açısından yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!