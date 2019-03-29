Cuma Raporu #43: Huawei ve Xiaomi lansmanı, Apple yenilikleri ve dahası!

Cuma Raporu #43 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta hangi haberler var?

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Cuma Raporu #43 haberleri

Apple yeni servislerini duyurdu – Şirket AppleTV+, News+ ve Arcade olmak üzere yeni servislerini tanıttı. – Şirket AppleTV+, News+ ve Arcade olmak üzere yeni servislerini tanıttı.

Xiaomi Türkyie lansmanı gerçekleştirildi – Redmi Note 7 ve Xiaomi Mi 9 modelleri için resmi fiyat belli oldu. – Redmi Note 7 ve Xiaomi Mi 9 modelleri için resmi fiyat belli oldu.

Huawei’nin 2018 karnesi – Açıklanan verilere göre bir önceki yıla göre gelirler %19.5 arttı. – Açıklanan verilere göre bir önceki yıla göre gelirler %19.5 arttı.

Xiaomi’den 100W’lık hızlı şarj – Şirketin yeni hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh’lik bir telefonu 17 dakikada şarj ediyor. – Şirketin yeni hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh’lik bir telefonu 17 dakikada şarj ediyor.

Galaxy A70 tanıtıldı – 6.7 inç boyutlu dev ekranla gelen cihazın fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil. – 6.7 inç boyutlu dev ekranla gelen cihazın fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil.