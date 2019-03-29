Cuma Raporu #43: Huawei ve Xiaomi lansmanı, Apple yenilikleri ve dahası!

Cuma Raporu #43 videomuzda, haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta hangi haberler var?
Cuma Raporu #43 haberleri
Huawei P30 ve P30 Pro tanıtıldı – Resmi lansmanın ardından iki yeni model ülkemizde ön siparişe açıldı
Apple yeni servislerini duyurdu – Şirket AppleTV+, News+ ve Arcade olmak üzere yeni servislerini tanıttı.
Xiaomi Türkyie lansmanı gerçekleştirildi – Redmi Note 7 ve Xiaomi Mi 9 modelleri için resmi fiyat belli oldu.
Huawei’nin 2018 karnesi – Açıklanan verilere göre bir önceki yıla göre gelirler %19.5 arttı.
Xiaomi’den 100W’lık hızlı şarj – Şirketin yeni hızlı şarj teknolojisi 4000 mAh’lik bir telefonu 17 dakikada şarj ediyor.
Galaxy A70 tanıtıldı – 6.7 inç boyutlu dev ekranla gelen cihazın fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil.
Spotify Duo geliyor – Müzik dinleme platformunun yeni abonelik hizmeti tek hesabı iki kişinin kullanımına sunacak.
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