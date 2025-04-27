Samsung kullanıcılarının uzun süredir merakla beklediği One UI 7 güncellemesi, kamera deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak detaylarla yakında Türkiye’de de yayına girecek. Peki One UI 7 ile hangi yeni kamera özellikleri geliyor? Samsung Android 15 altyapısında şekillenen bu büyük güncelleme neleri sunuyor?

One UI 7 kamera özellikleri neler? İşte yenilikler!

One UI 7 kamera tarafında önemli geliştirmeler içeriyor. İlk olarak Portre modu dikkat çekiyor. Artık kullanıcılar, 1x ve 3x lens seçeneklerinin yanı sıra yeni eklenen 2x yakınlaştırma modunu da kullanabilecek.

Bu yenilik, portre çekimlerinde daha doğal bokeh efektleri ve daha esnek kadraj seçenekleri sunuyor. Özellikle sosyal medya odaklı çekim yapanlar için bu özellik büyük kolaylık sağlayacak.

Bir diğer önemli değişiklik ise HDR performansında yaşanıyor. One UI 7 kamera özellikleri kapsamında, çekimlerde ışık geçişleri çok daha dengeli hale getirildi.

Parlak ve karanlık alanlar arasındaki detay kayıpları minimuma indirildi. Bu da özellikle açık hava çekimlerinde ve zorlu ışık koşullarında daha gerçekçi kareler yakalanmasını mümkün kılıyor. Samsung Android 15 sayesinde HDR algoritması ciddi bir revizyondan geçmiş durumda.

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Samsung Android 15 güncellemesi ile düşük ışık performansı da önemli ölçüde iyileştirildi. Gece çekimlerinde yaşanan kumlanma (noise) azaltıldı ve renk doğruluğu artırıldı.

Önümüzdeki hafta güncellemeyi alması beklenen Galaxy S23 ve S24 FE kullanıcıları, bu sayede gece çekimlerinde daha net, daha canlı ve daha doğal fotoğraflar elde edebilecek. Özellikle İstanbul gibi ışığın yoğun olduğu büyük şehirlerde bu iyileştirme günlük kullanımda büyük fark yaratacak.

Kamera uygulamasının kullanım deneyimi de One UI 7 kamera özellikleri kapsamında yeniden tasarlandı. Çekim modları arasında geçiş yaparken yaşanan gecikmeler minimize edildi. Ayrıca Lens değiştirme fonksiyonu artık çekim esnasında daha akıcı çalışıyor.

Kullanıcılar 1x, 2x ve 3x lensler arasında geçiş yaparken uygulama takılmadan ve görüntü kaybı yaşatmadan çalışıyor. Hızlı ayarlar menüsü de daha ergonomik bir yapıya kavuştu, en sık kullanılan modlara tek dokunuşla erişim sağlanabiliyor.

One UI 7 Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Galaxy S24 serisi sahipleri bu güncellemeye şimdiden kavuştu. Ancak Türkiye’deki Galaxy S23 ve S24 FE kullanıcıları için heyecan sürüyor. One UI 7 güncellemesinin bu cihazlar için önümüzdeki hafta Türkiye’ye ulaşması bekleniyor.

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Güncellemenin beta süreci halihazırda yurt dışında devam ederken, ilk kullanıcı yorumları kamera performansında ciddi iyileşmeler olduğunu doğruluyor. Özellikle Samsung Android 15 tabanlı optimizasyonlar sayesinde pil tüketimi de daha dengeli hale getirildi.

Peki siz Samsung Android 15 ile gelen yeni kamera özelliklerini nasıl buluyorsunuz? Sizce Samsung Android 15 altyapısı Samsung kullanıcılarına yeterli bir sıçrama sunacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın! Teknoloji dünyasındaki tüm gelişmeler için bizi takipte kalın!