Activision Blizzard indirim kampanyası başladı. Battle.net üzerinden yapılan alışverişlerde Activision Blizzard oyunları %67’ye varan indirimlerle oyunculara sunuluyor. Peki Activision Blizzard indirimli oyunlar neler? İşte indirimli Activision Blizzard oyunları!

İndirimli Activision Blizzard oyunları neler?

Activision Blizzard indirimli oyunlar loyuncular için oldukça cazip hale geldi. Battle.net üzerinden yapılan bu kampanya, hem nostalji yaşamak isteyenler hem de yeni yapımları uygun fiyata denemek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. İndirim dönemi 7 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

İşte Activision Blizzard indirimli oyunlar:

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Diablo III 519,99 TL 259,99 TL %50 Warcraft III: Reforged 405 TL 202,49 TL %50 Warcraft II: Remastered 540,99 TL 270,49 TL %50 Warcraft I: Remastered 359,99 TL 179,99 TL %50 Starcraft Remastered 420,99 TL 209,99 TL %50 Crash Bandicoot 4: It’s About Time 1.039,99 TL 519,99 TL %50 Diablo IV 1.299 TL 714,99 TL %45 World of Warcraft: The War Within Welcome Offer 1.399,99 TL 839,99 TL %40 Call of Duty: Black Ops 6 – Vault Edition 3.999,99 TL 2.799,99 TL %30 Avowed 2.499 TL 1.998,99 TL %20 Diablo 259,99 TL 207,99 TL %20

Activision Blizzard oyunculara sunduğu bu avantajla adeta gönülleri fethederken, Activision Blizzard indirim kampanyası sayesinde Battle.net kullanıcıları en popüler oyunlara daha erişilebilir fiyatlarla ulaşabiliyor. Kaçırılmayacak fırsatları değerlendirmek için siz de hemen harekete geçin!

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