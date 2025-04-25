Galaxy S25 Edge hakkında meraklı bekleyiş devam ederken, şirketin kendi web sitesinden önemli bilgiler sızmaya başladı. Galaxy S25 Edge fiyatı, Samsung’un Kanada’daki bir promosyon kampanyasında yer alan ürün listesinde ortaya çıktı. Peki Galaxy S25 Edge fiyatı ne kadar? Ne zaman çıkacak?

İçindekiler Galaxy S25 Edge fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

Galaxy S25 Edge fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

Samsung, Galaxy S25 Edge 256 GB ve 512 GB’lık modellerinin fiyatlarını kendi sitesinde paylaştı. Kanada’daki promosyon sayfasında yer alan fiyat bilgileri, 256 GB’lık modelin yaklaşık 1.200 ABD doları 512 GB’lık modelin ise yaklaşık 1.340 ABD doları olacağını gösteriyor.

Öte yandan, Galaxy S25 Edge lansman tarihi de kesinleşmiş durumda. Şirketin 13 Mayıs’ta düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtılacak olan Galaxy S25 Edge, 23 Mayıs’ta Güney Kore’de, 30 Mayıs’ta ise ABD pazarında satışa sunulacak.

Galaxy S25 Edge hakkında paylaşılan bilgilere göre, telefonun teknik özellikleri oldukça iddialı. Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya kapasitesiyle gelen cihaz, oldukça ince bir yapıya sahip olacak. Kamera tarafında ise 12 MP + 200 MP çift sensörlü bir yapı öne çıkıyor.

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