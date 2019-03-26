Xiaomi’nin 100W hızlı şarj cihazı 4.000 mAh pili 17 dakikada dolduruyor!

Xiaomi, 100W güce sahip bir şarj cihazı geliştirdi. Weibo’da yayınlanan görüntülere göre bu şarj cihazı 4.000 mAhlik pili 17 dakikada tam dolu hale getirebiliyor.

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100W turbo şarj!

Xiaomi 17 dakikada 4.000 mAh bataryaya sahip bir telefonu yüzde 100 şarja ulaştıran yeni şarj teknolojisini geliştirdi. Bu teknoloji daha önce Oppo cihazlarda gördüğümüz 50W Super VOOC’dan da çok daha hızlı. 50W Super VOOC şarj cihazı 17 dakikada 3.700 mAhlik pili yüzde 65 şarj ediyordu.

Weibo’da yayınlanan bu görüntüler Redmi CEO’su Lu Weibing tarafından paylaşıldı. Bu duruma göre yeni şarj teknolojisinin ilk olarak Redmi cihazlarda kullanılması muhtemel olarak görünüyor.