Apple, Netflix benzeri AppleTV+ servisini duyurdu!

Apple, Netflix benzeri video içerik uygulaması AppleTV+’ı duyurdu. AppleTV+ ile bir çok dizi, film ve belgeselle birlikte spor içerikleri de bulunacak.

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Apple TV’de reklamsız olacak!

Dünyanın önde gelen yaratıcı hikaye anlatıcılarının yeni platformu olan Apple TV+, özel orijinal programlara, filmlere ve belgesellere ev sahipliği yapıyor ve bu sonbaharda sizinle olacak. Apple’ın abonelik sistemiyle çalışan orijinal video servisi Apple TV+; Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan ve Jon M. Chu gibi dünyanın en ünlü yaratıcı sanatçılarından bazılarına ait yepyeni programları barındıracak. Aboneler her kesimden etkileyici karakterlerle dolu, duygusal derinlik içeren ilham verici ve orijinal hikayelerden bir seçkiye diledikleri zaman reklamsız olarak Apple TV uygulamasından erişebilecekler.

Apple’ın İnternet Yazılım ve Servislerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eddy Cue, “Hem kamera önünde hem de kamera arkasında dünyanın en iyi hikaye anlatıcılarının Apple TV+ geliyor olması bizi onurlandırıyor.” diyor. “İzleyicilere Apple TV+’ın ön tanıtımını göstermek konusunda çok heyecanlıyız. Sonbahardan itibaren bu servisi kullanmaya başlamaları için sabırsızlanıyoruz. Apple TV+, orijinal hikaye anlatıcılığı açısından film ve televizyon meraklılarının bugüne kadar gördüğü en yüksek kaliteli örnekleri sunacak.”

Apple ayrıca Mayıs 2019’da kullanıma sunulacak Apple TV uygulamasını ve Apple TV kanallarını da duyurdu. Yepyeni Apple TV uygulaması, program, film, spor, haber ve daha fazlasını izlemenin birçok yolunu tek bir yerde topluyor. Uygulama iPhone, iPad, Apple TV, Mac, akıllı televizyonlar ve online yayın aygıtlarında kullanılabiliyor. Kullanıcılar yeni Apple TV kanallarına abone olup bu kanalları izleyebiliyor; HBO, SHOWTIME ve Starz gibi sadece istedikleri servisler için ödeme yapabiliyorlar. İstedikleri anda online veya offline izleyebilecekleri bu içerikler olağanüstü görüntü ve ses kalitesine sahip. Kablo ve uydu sağlayıcılarından spor, haber ve ağ kanallarını izleyebilmelerinin yanı sıra kullanıcılar iTunes filmleri ve TV programları da satın alabiliyor. Üstelik tüm bunları yeni ve kişiselleştirilmiş Apple TV uygulamasından yapabiliyor.

Yeni servisler eklenecek!

Mayıs ayından itibaren müşteriler Apple TV Kanalları arasından istediklerine abone olabilir; bu içerikleri Apple TV uygulamasından; ek bir uygulama, hesap veya parola kullanmadan izleyebilirler. Apple TV Kanalları arasında HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade ve Noggin gibi popüler servislerin yanı sıra MTV Hits gibi yeni servisler de bulunuyor. Dünya genelinde zaman içinde yeni servisler de eklenecek.

Yeni Apple TV uygulaması, kullanıcıların izlemeyi çok sevdiği içerikleri mevcut uygulama ve servislerinde kişiselleştiriyor. Görüntüleme alışkanlıklarını güvenli ve kapsamlı bir şekilde tanıyarak 150’nin üzerinde online yayın uygulamasından program ve film önerileri sunuyor. Bu uygulamalar arasında Amazon Prime ve Hulu’nun yanı sıra Canal+, Charter Spectrum, DIRECTV NOW ve PlayStation Vue gibi ücretli TV hizmetleri de bulunuyor. Optimum ve Altice’den Suddenlink de bu yıl eklenecek.

Apple TV ile sunulacak diğer özellikler şu şekilde: