Huawei, 2018’de 107 milyar dolar gelir elde etti

2018 yılı Huawei için özellikle ABD’de yaşanan olaylardan dolayı oldukça çalkantılıydı. Ancak görünüşe bakılırsa bu durum şirketin başarısına ve gelirlerine mani olmamış. Zira açıklanan rakamlara göre Huawei, 2018 yılında 107 milyar dolar gelir elde ederek ilk kez 100 milyar dolar barajını açmayı başardı.

Huawei’nin 2018 başarısı

Verilere baktığımız zaman 2017 yılına göre genel gelirlerde %19.5 artış, elde edilen kârda ise 8.8 milyar dolar ile %25 artış yaşandı. Açıklanan rakamlara biraz daha yakından bakacak olursak şirketin tüketici iş bölümü 52 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam geçtiğimiz yıla oranla tam %45.1‘lik bir büyüme anlamına geliyor.

Huawei’nin önemli bir iş kolu olan ağ bölümü ise 43.9 milyar dolar gelir elde etmiş. Geçtiğimiz yıl aynı bölüm, 44.4 milyar dolar kazanmıştı. Yani Huawei’nin ağ bölümünde ufak da olsa bir gelir kaybı söz konusu.