Yeni Samsung Galaxy A serisi modeli: Galaxy A70!

Samsung, Galaxy A serisine yeni bir telefonu daha ekledi. Samsung Galaxy A70 bugün resmi olarak tanıtıldı.

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Ekrandan parmak izi okuma sensörüne sahip

Samsung, Galaxy A70 modeli ile birlikte bu yıl A serisinde dördüncü telefonunu tanıtmış oldu. Galaxy A70, 6.7 inçlik dev bir Super AMOLED ekranla bizleri karşılarken, ekran üzerinden parmak izi okuma sensörüde bulunuyor.

Infinity-U ekran tasarımı ile karşımıza çıkan A70, kullanıcılara sunulan ekran/kasa oranı ile dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor. Arka tarafında 3 adet kamera bunan telefonda, ön ve arka tarafta ana kamera olarak 32 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanılmış. Bu kameraların orta segmente göre oldukça iddialı olduğunu söyleyelim.

Samsung Galaxy A70, 25 Watt hızlı şarja sahip

Galaxy A70’in arka tarafında bulunan kameralar, 32 MP + 8 MP + 5 MP çözünürlüğe sahip. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, 25 Watt gücünde hızlı şarj desteğine sahip. Bu şekilde telefonunuz oldukça hızlı bir şekilde şarj olacak. 6 GB / 8 GB RAM varyasyonları olan cihazda, 128 GB depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanını microSD kart ile 512 GB’a kadar arttırabildiğimizi söyleyelim.

Telefonun kullanacağı işlemci ve fiyat henüz belli olmazken, Snapdragon 700 serisi işlemcilerden birisinin bu telefonda yerini alması bekleniyor.