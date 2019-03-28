Spotify Premium Duo geliyor!

Online müzik stream servisi Spotify, son zamanlarda giderek artan şifre paylaşma olayına nokta koymak için uygun fiyatlı, iki kişinin kullanımına izin veren Spotify Premium Duo abonelik paketini test etmeye başladı.

İlginizi çekebilir: Dev ekranlı Samsung Galaxy A70 duyuruldu!

Spotify Premium Duo özellikleri

Spotify Premium Duo 14 $ karşılığında iki kişinin Spotify Premium servisinden yararlanmasını sağlayacak. Ayrıca Duo Hub adı verilen özellik sayesinde, bu iki kullanıcı birbirlerinin sevdiği parçalardan oluşan Duo Mix adlı çalma listesine ulaşabilecek hem de müzik kitaplıklarını birbirleriyle paylaşabilecekler.

Amerika’da iki adet premium abonelik ücreti 19.98 $. Premium Duo sayesinde bu ücret 14 $‘a inecek ama bu servisi kullanan kişilerin aynı evde yaşaması zorunlu. Bu yüzden hali hazırda ortak premium hesap kullanan arkadaş gruplarından çok sevgililere, eşlere ve ev arkadaşlarına uygun bir çözüm olduğu ortada.

Spotify yetkilileri kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için pek çok yeni özelliğin test aşamasında olduğunu belirtti. Premium Duo‘nun ülkemizde hangi fiyattan gireceği ya da ne zaman gireceği henüz bilinmiyor.