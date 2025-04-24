Teknoloji devi Apple’ın yeni orta segment akıllı telefonu iPhone 16e, piyasaya sürülmesinin ardından büyük bir ilgiyle karşılaştı. Yapılan bir araştırma iPhone serilerine olan talepleri gözler önüne serdi. İşte 16e ve diğer modellere olan talep.

İçindekiler Uygun Fiyatlı iPhone 16e Ziyadesiyle Talep Gördü

Uygun Fiyatlı iPhone 16e Ziyadesiyle Talep Gördü

600 dolarlık fiyat etiketiyle orta segmentte konumlanan iPhone 16e, toplam satışların %7’sini tek başına oluşturarak büyük bir başarıya imza attı. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise, mevcut nesil iPhone modellerine olan genel talebin yılın ilk çeyreğinde önemli ölçüde artmış olması. Apple’ın sattığı tüm telefonların %74’ünü iPhone 16 ailesi oluştururken geçen yıl bu oran iPhone 15 serisi için %68 seviyesindeydi. CIRP analistleri, bu oranın bir önceki SE modelinin lansmanındaki performansı aştığını belirtiyorlar.

iPhone 16 serisinin amiral gemisi modelleri genel olarak iPhone 15‘in satış rakamlarını geride bırakırken, seriyi sürükleyen asıl modelin iPhone 16e olduğu görülüyor. Bu eğilimin yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesi bekleniyor.

Yeni temel iPhone modelinin bu denli ilgi görmesinde A18 çipi, 6.1 inç OLED ekranı ve özellikle yapay zeka özellikleri olarak öne çıkan Apple Intelligence gibi faktörlerin büyük rolü olduğu düşünülüyor. Her ne kadar Dynamic Island ve MagSafe desteği gibi bazı özelliklere sahip olmasa da uygun fiyat, milyonlarca kullanıcının bu 16e modelini tercih etmesine engel olmadı.

iPhone 16e‘nin sunduğu özellikler ve fiyat performansı dengesi, geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekmeyi başardı. Apple’ın bu stratejisi, farklı bütçelere hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunma amacının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tüketicilerin iPhone ekosistemine daha uygun fiyatlı bir giriş yapmasını sağlayan iPhone 16e, teknoloji pazarında önemli bir oyuncu olmaya devam edeceğe benziyor. Önümüzdeki dönemde 16e‘nin satış performansının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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Siz iPhone 16e hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.