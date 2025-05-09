Cuma Raporu #362 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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İçindekiler
Cuma Raporu #362: Galaxy S25 Edge, HONOR 400, Xperia 1 VII ve dahası
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Cuma Raporu #362 zaman çizelgesi ve alakalı haberler:
00:00 Türkiye Gündemi
29:24 Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli!
48:01 Galaxy S25 Edge’nin tanıtım tarihini resmen duyurdu
01:06:31 Honor 400 serisi 22 Mayıs’ta geliyor
01:15:14 Sony, Xperia 1 VII ile vazgeçmiyor
01:21:52 realme’den 10.000 mAh bataryalı telefon konsepti!
01:26:57 HarmonyOS artık PC platformuna geliyor
01:31:03 ASUS ROG Ally 2 COMPUTEX’te Geliyor
01:33:54 Intel’in yeni ekran kartı Arc B770 de COMPUTEX’te çıkabilir
01:36:22 AMD, tarihinin en yüksek çeyrek gelirini açıkladı
01:39:47 53 yıllık Sovyet uzay aracı Dünya’ya düşüyor
01:46:50 Uber, Trendyol Go’yu 700 milyon dolara satın aldı
01:53:03 Atatürk Havalimanı’nın Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi
01:54:50 Türkiye’ye özel BYD SEAL geliyor
01:58:18 Tesla’nın Juniper Model Y modelleri tekrar stoğa giriyor
02:02:47 Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu
02:04:21 GTA VI ertelendi, yeni fragman ve detaylar paylaşıldı