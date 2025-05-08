HarmonyOS, artık yalnızca mobil cihazlarda değil, bilgisayarlarda da sahneye çıkıyor. Huawei, Windows ve macOS gibi köklü işletim sistemlerine meydan okuyacak yeni masaüstü çözümünü tanıttı. Çin pazarını odağına alan bu sistem, özellikle yerli kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor. Peki HarmonyOS neler sunuyor?

HarmonyOS özellikleri neler sunuyor?

Kullanıcı Arayüzü ve Görsel Tasarım

HarmonyOS, görsel anlamda sade ve akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Arayüzdeki alt uygulama çubuğu, dinamik duvar kağıtları, özelleştirilebilir ikonlar ve widget desteği dikkat çekiyor. Çoklu görev performansını artırmak adına, üç parmakla kaydırma gibi sezgisel hareket kontrolleri de sistemde yer alıyor. Ayrıca kilit ekranı ile masaüstü arası geçişler oldukça akıcı ve modern efektlerle desteklenmiş durumda.

Yapay Zekâ ile Geliştirilmiş Asistan

Yeni HarmonyOS, yapay zekâyı merkeze alan bir yapıda geliştirildi. “Xiaoyi” adlı asistan, hem metin hem de görsel verilerden analiz yapabiliyor. Anlık çeviri, özet çıkarma, sunum hazırlama ve toplantı transkripti oluşturma gibi özellikler ile üretkenliği ön plana çıkarıyor. Toplamda 21 dilde görsel tanıma ve içerik dönüştürme yeteneğiyle donatılan sistem, iş hayatını kolaylaştırmak için tasarlandı.

Donanım Uyumluluğu ve Ekosistem Desteği

HarmonyOS, Huawei’nin diğer ürünleriyle tam entegrasyon sunarak bir ekosistem bütünlüğü oluşturuyor. Uygulama paylaşımı, ekran yansıtma, sürükle-bırak desteği ve çoklu pencere gibi özellikler sayesinde kullanıcılar cihazlar arasında kesintisiz geçiş sağlayabiliyor. Bu yapı, Apple’ın sistemlerine benzer bir senkronizasyon deneyimi oluşturuyor.

Gizlilik ve Güvenlik Özellikleri

Bu sistem, StarShield adını verdiği bir güvenlik mimarisiyle korunuyor. Bu yapı, potansiyel açıkları %50 oranında azaltmayı amaçlıyor. Veri şifreleme, gerçek kimlik doğrulama, kilit ekranı güvenliği gibi gelişmiş önlemler ile sistem içindeki kullanıcı verileri maksimum koruma altında tutuluyor.

Uygulama Desteği ve Yazılım Ekosistemi

Bu sistem, 2000’den fazla uygulama ile geniş bir ekosisteme sahip. Bu uygulamalar arasında finans, eğitim, tasarım ve verimlilik gibi farklı alanlardan yazılımlar yer alıyor. Ayrıca PC için özel olarak geliştirilen 150’den fazla uygulama da sistemle birlikte kullanılabilecek. Bu sayede HarmonyOS, iş ve günlük kullanımda alternatif bir platform olarak dikkat çekiyor.

HarmonyOS Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Huawei’nin açıklamasına göre bu sistem, ilk etapta sadece Çin’de sunulacak. 19 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla dağıtıma başlayacak olan sistemin, Çin dışına çıkıp çıkmayacağına dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak ilerleyen dönemde daha fazla detayın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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