Grand Theft Auto hayranlarının uzun zamandır beklediği an geldi! Rockstar Games, bugünkü duyurusu ile sadece GTA 6’nın yeni fragmanını paylaşmakla kalmadı, aynı zamanda oyunla ilgili kapsamlı bir web sitesini de erişime açtı. Bu site, GTA 6’nın detaylarına dair daha önce hiç duyulmamış bilgileri oyuncularla buluşturuyor.

GTA 6 Web Sitesinde Neler Var?

Web sitesinin en dikkat çekici bölümlerinden biri, GTA 6’nın karakterlerine dair sunduğu biyografik bilgiler. Ana karakterlerin yanı sıra, oyunun evrenine dâhil olan yan karakterler hakkında da detaylar paylaşılıyor. Rockstar Games, siteyi zenginleştirmek adına oyun atmosferini yansıtan etkileyici ekran görüntüleri ve seriyle özdeşleşmiş stilini taşıyan çizimler ile bezemeyi de ihmal etmemiş. Bu görseller, oyunun görsel tasarımının ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak site yalnızca karakterler ile sınırlı değil. Oyunun geçeceği dünyaya dair de kapsamlı açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar, oyuncuların keşfe çıkabileceği farklı bölgeler hakkında bilgi sunuyor. GTA 6’nın evreni, her bir köşesiyle oyunculara özgün bir deneyim vaat ediyor. Bu materyaller, oyunun hikaye ve görsel tasarım açısından ne kadar titiz bir şekilde hazırlandığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

GTA 6 ile ilgili bu kadar kapsamlı bir bilgilendirme, oyuncuları heyecanlandırmakla kalmadı, aynı zamanda meraklarını daha da artırdı. Beklentilerin her geçen gün arttığı bu süreçte, Rockstar Games’in yaptığı açıklamaya göre, oyun 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Ancak PC platformu için bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Bu durum, PC oyuncularının sabırsızlıkla beklediği bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor.

GTA 6 Web sitesindeki diğer içeriklere ve daha fazla detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

GTA 6 2. Fragmanı Yayınlandı! Hemen İzle

GTA 6 2. fragman Rockstar Games YouTube hesabından resmen yayınlandı. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz:



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