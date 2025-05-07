Yeni sızıntılar, ASUS ROG Ally 2 ve Xbox logolu elde taşınabilir yeni bir konsolun yolda olduğunu gözler önüne serdi. Sertifika belgelerinde görülen cihazlar, oyun konsolu arayanların gözdesi olmaya geliyor. Peki, ASUS ROG Ally 2 özellikleri neler olacak, tasarımı nasıl olacak? İşte ROG Ally 2 hakkında merak edilenler.

ASUS ROG Ally 2 tasarımı nasıl olacak?

Endonezya merkezli bir sertifikasyon kuruluşunun kayıtlarında RC73XA ve RC73YA model numaraları ile listelenen cihazlar, iki farklı ASUS ROG Ally 2 sürümünü temsil ediyor. Sızdırılan görsellere bakılırsa, önceki modelden farklı bir tutamaca sahip, tamamen yeni bir tasarım anlayışı benimsenmiş durumda. Bazı kullanıcılar, bu tasarımın PlayStation Portal modeline benzediğini düşünüyor.

X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı Huang514613 tarafından keşfedilen belgeler cihazın ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) kayıtlarında da görüldüğünü ortaya çıkardı. Görünüşe göre beyaz renkli model klasik ASUS ROG Ally 2 iken, siyah renkli versiyon Xbox logosu taşıyor ve “Project Kennan” kod adlı özel bir model olabilir. Bu model ASUS’un Microsoft ile özel olarak geliştirdiği bir model olacak gibi.

ASUS ROG Ally 2 özellikleri neler olacak?

Sızdırılan teknik detaylar da cihazların donanımsal açıdan oldukça güçlü olacağını gösteriyor. RC73YA kodlu versiyonun, 4 çekirdekli AMD AERITH Plus işlemci, 16 GB RAM ve maksimum 20W TDP değeri ile giriş seviyesinde bir deneyim sunması bekleniyor.

Ancak asıl dikkat çeken model RC73XA model numaralı Ryzen Z2 Extreme işlemcili sürüm oldu. 8 çekirdekli yapısıyla adeta performans canavarı olan bu model, 32 GB RAM ve 35W TDP değeri ile masaüstü oyun sistemlerini aratmayan bir güç vaat ediyor. Her iki model de ASUS ROG Ally 2 çatısı altında piyasaya sürülecek.

Daha önceki seride Ryzen Z1 ve Ryzen Z1 Extreme olmak üzere iki farklı işlemciye sahip modeller görmüştük. ASUS, bu seride de benzer bir yaklaşım sergileyerek, aynı isim altında iki farklı donanıma sahip modelleri piyasaya sürecek gibi görünüyor.

ASUS ROG Ally 2 ile ilgili sızıntılar sadece teknik detaylarla sınırlı değil. ASUS’un sosyal medya paylaşımlarında Xbox’a gönderme yapan mizahi içeriklerle dolu gönderileri, iş birliğinin boyutunun tahmin edilenden büyük olabileceğini düşündürüyor. Şimdilik Xbox işbirliğiyle geliştirilen cihazın özellikleri henüz netleşmedi, ancak 64GB RAM gibi performans tutkunlarını sevindirecek sızıntılar var.

ASUS ROG Ally 2 ne zaman çıkacak?

ASUS, 20 Mayıs 2025 Salı ile 23 Mayıs 2025 Cuma tarihleri arasında düzenlenecek Computex 2025 etkinliğinde, yeni ROG Ally 2 serisini kullanıcılarla buluşturabilir. Bu etkinlik,. Yani tanıtım için yaklaşık 3 haftamız kalmış olabilir. ASUS ise bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

ASUS ROG Ally 2 fiyatı ne kadar olacak?

Önceki serinin en güçlüsü olan ve Ryzen Z1 Extreme işlemciyle piyasaya sürülen ROG Ally X modeli, 799 dolar civarından satışa sunulmuştu. Benzer özelliklere sahip ROG Ally 2 serisinin de, 600 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmasını bekliyoruz.

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Türkiye’deki oyunseverler için bu gelişmeler oldukça önemli. Hem PC hem de konsol dünyasına hitap eden hibrit sistemler, Türk oyuncuların taşınabilir oyun cihazlarına olan ilgisini artırabilir. Eğer ASUS ROG Ally 2 Türkiye pazarına rekabetçi bir fiyatla girerse, Steam Deck’e alternatif olarak büyük ilgi görmesi muhtemel.

Özellikle yüksek performanslı Ryzen Z2 Extreme modeli, AAA oyunları elde taşınabilir formatta sorunsuz çalıştırabilecek kapasitesiyle dikkat çekiyor. PlayStation 5 ve Xbox gibi büyük oyun konsollarını evde kullanmak istemeyenler için, bu modeller biçilmiş kaftan diyebiliriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni ASUS ROG Ally nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!