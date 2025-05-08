Teknoloji dünyasının merakla beklediği Samsung imzalı yeni akıllı telefon modeli Galaxy S25 Edge hakkında sular durulmuyor. Haftalardır devam eden söylenti ve sızıntıların ardından, Güney Koreli teknoloji devi, bu süper ince cihaz için nihayet resmi lansman tarihi açıkladı. Peki, teknoloji meraklılarının dilinden düşürmediği Galaxy S25 Edge tanıtım tarihi ne zaman? Galaxy S25 Edge nasıl olacak? Sızdırılan Galaxy S25 Edge teknik özellikleri neler?

Galaxy S25 Edge Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Samsung, teknoloji tutkunlarının ve özellikle Galaxy S25 Edge modelini sabırsızlıkla bekleyenlerin yüreğine su serpen açıklamayı yaptı. Uzun bir bekleyişin ve sayısız spekülasyonun ardından, Galaxy S25 Edge için resmi tanıtım tarihi 12 Mayıs olarak duyuruldu.

Bu önemli etkinlik, tamamen sanal bir ortamda gerçekleştirilecek ve Samsung’un resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Etkinliğin saati ise dikkat çekici; Samsung’un alışılagelmiş sabah lansmanlarından farklı olarak, Türkiye saati ile gece geç saatlere denk gelen 03:00’de başlayacak olması, Galaxy S25 Edge duyurusuna küresel çapta büyük bir ilgi olacağının sinyallerini veriyor.

Daha önce Galaxy S25 serisinin diğer üyelerinin tanıtılmasının ardından yılın başlarında ilk ipuçları verilen ve MWC 2025 (Mobil Dünya Kongresi) gibi önemli platformlarda sergilenen Galaxy S25 Edge, nihayet tüm detaylarıyla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Samsung‘un bu yeni nesil akıllı telefon için rezervasyonları da açmış olması, cihaza olan talebin yüksek olduğunu ve rekabetin kızışacağını gösteriyor. Galaxy S25 Edge, özellikle inceliği ve şık tasarımıyla öne çıkacak gibi duruyor.

Galaxy S25 Edge Nasıl Olacak?

Sızdırılan bilgilere ve Samsung‘un önceki ipuçlarına göre, Galaxy S25 Edge modelinin en çarpıcı özelliklerinden biri şüphesiz tasarımı olacak. İddialara göre cihaz, sadece 5,85 mm gibi inanılmaz bir inceliğe sahip olacak.

Bu inceliğe rağmen dayanıklılıktan ödün verilmeyeceği, arka panelde Gorilla Glass Victus 2 kullanılırken, ekranın ise Galaxy S25 Ultra modelindeki Gorilla Armor 2 yerine Gorilla Glass Ceramic 2 ile korunacağı belirtiliyor.

Ekranın kendisi ise 6,7 inç büyüklüğünde ve 1440p çözünürlüğünde bir panel olması bekleniyor, bu da kullanıcılara keskin ve canlı bir görsel deneyim vaat ediyor.

Galaxy S25 Edge, kaputunun altında da oldukça güçlü donanımlar barındıracak. Performansın merkezinde Snapdragon 8 Elite yonga setinin yer alacağı, buna 12 GB RAM’in eşlik edeceği ve depolama seçeneklerinin ise 256 GB veya 512 GB olacağı konuşuluyor.

Bu özellikler, Galaxy S25 Edge’in çoklu görevlerden en yeni oyunlara kadar her türlü ihtiyaca cevap verebileceğini gösteriyor. Cihazın Titanium Silver, Titanium Icyblue ve Titanium Jet Black gibi premium renk seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

Ancak bu ultra ince tasarımın bir dezavantajı olarak, batarya kapasitesinin 3.900 mAh seviyesinde kalabileceği söyleniyor; bu da Galaxy S25+ modelinden yaklaşık 1.000 mAh daha az anlamına geliyor. Buna karşın, cihazın sadece 163 gram ağırlığında olması, taşınabilirlik açısından önemli bir avantaj sunacak.

Kamera tarafında ise Galaxy S25 Edge’in iddialı olması bekleniyor. Söylentilere göre cihaz, 200 MP çözünürlüğünde bir ana sensöre sahip olacak. Bu ana kameraya, 12 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı sensör ve özçekimler ile görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ön kamera eşlik edecek.

Sızdırılan Galaxy S25 Edge Teknik Özellikleri

İncelik: 5,85 mm

5,85 mm Arka Panel Malzemesi: Gorilla Glass Victus 2

Gorilla Glass Victus 2 Ekran Koruması: Gorilla Glass Ceramic 2

Gorilla Glass Ceramic 2 Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440p

1440p Renk Seçenekleri: Titanium Silver, Titanium Icyblue, Titanium Jet Black

Titanium Silver, Titanium Icyblue, Titanium Jet Black İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite RAM: 12 GB

12 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi: 3.900 mAh (söylenti)

3.900 mAh (söylenti) Ağırlık: 163 g

163 g Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 12 MP

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