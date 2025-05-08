Teknoloji dünyası, Honor markasının merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi Honor 400 için gün sayıyor. Sosyal medyada yankı uyandıran duyurular ve sızdırılan bilgiler, 400 ve 400 Pro modellerine dair beklentileri şimdiden zirveye taşımış durumda. Honor 400 tanıtım tarihi ne zaman? Honor 400 sızdırılan özellikler neler? Honor 400 Pro sızdırılan özellikler neler?

Honor 400 tanıtım tarihi ne zaman?

Honor cephesinden gelen resmi açıklamaya göre, Honor 400 ve Honor 400 Pro modelleri ilk olarak 22 Mayıs 2025 tarihinde Malezya’da düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak. Günlerdir Malezya’da gerçekleşecek lansmana dair ipuçları veren şirket, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımla serinin çıkış tarihini kesinleştirdi.

Etkinliğin tam konumu henüz açıklanmasa da, yakın zamanda daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor. Çin pazarına özel olarak sunulan 300 serisinin ardından gelen Honor 400 serisi, Avusturya’da piyasaya sürülen 400 Lite modeliyle birlikte markanın küresel pazardaki genişleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu lansman, Honor 400 serisinin uluslararası alandaki yolculuğunun önemli bir adımı olacak.

Honor 400 sızdırılan özellikler neler?

Orta segmentte iddialı bir oyuncu olması beklenen Honor 400 modeline dair sızdırılan bilgiler, cihazın etkileyici özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Söylentilere göre akıllı telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden alacak ve kullanıcılara akıcı bir deneyim sunacak.

Özellikle kamera yetenekleriyle dikkat çekmesi beklenen Honor 400, rekabetçi bir fiyat etiketiyle pazara sunulabilir. Bu modelin, Honor 400 serisinin geniş kitlelere ulaşmasında kilit bir rol oynaması bekleniyor.

Sızdırılan Honor 400 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.55 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED panel , 5.000 nit parlaklık

6.55 inç, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, , 5.000 nit parlaklık İşlemci: Snapdragon 7 Gen 3

RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB / 512 GB seçenekleri

256 GB / 512 GB seçenekleri Arka Kameralar: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera

ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP selfie kamerası

50 MP selfie kamerası Batarya: 5.300 mAh kapasite

5.300 mAh kapasite Şarj: 66W hızlı şarj desteği

66W desteği İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

Bu özelliklerle Honor 400, orta segmentte güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor.

Honor 400 Pro sızdırılan özellikler neler?

Serinin tepe modeli olması beklenen 400 Pro ise amiral gemisi özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü işlemcisi, gelişmiş kamera sistemi ve premium tasarımıyla Honor 400 Pro, üst düzey bir akıllı telefon deneyimi vaat ediyor.

Özellikle Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve OIS destekli 200 MP ana kamera gibi özellikler, 400 Pro modelini segmentindeki en iddialı cihazlardan biri yapabilir. Honor 400 serisinin bu güçlü üyesi, performans ve fotoğrafçılık tutkunlarını hedefliyor.

Sızdırılan Honor 400 Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 1.5K çözünürlük

6.7 inç, 1.5K çözünürlük İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kameralar: 200 MP OIS destekli ana kamera, 50 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera

OIS destekli ana kamera, 50 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: Derinlik sensörlü 50 MP selfie kamerası

Derinlik sensörlü 50 MP selfie kamerası Batarya: 5.300 mAh kapasite

5.300 mAh kapasite Şarj: 100W hızlı şarj desteği

100W desteği Dayanıklılık: IP68/IP69 sertifikaları

IP68/IP69 sertifikaları İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0

Her iki modelin de Haziran ayında Avrupa ve Hindistan pazarlarında satışa sunulması bekleniyor. Sızdırılan görseller, cihazların düz bir tasarım anlayışına geçiş yapacağını işaret etse de, yonga seti ve batarya gibi bazı iç donanımların önceki nesillerden miras kalabileceği konuşuluyor.

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Siz Honor 400 hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.