Kosmos 482 olarak bilinen Sovyet yapımı uzay aracı, 53 yılın ardından Dünya atmosferine dönmeye hazırlanıyor. 1972 yılında Venüs’e ulaşmak amacıyla fırlatılan uzay sondası, roket sistemindeki bir arıza nedeniyle hedefine ulaşamamış ve o günden beri alçak Dünya yörüngesinde dolaşmayı sürdürmüştü. Şimdi ise, bu tarihi görev, kontrolsüz bir şekilde atmosferimize yeniden giriş yaparak son bulacak.

Kosmos 482 ne zaman düşecek?

Uzay gözlem merkezlerinin tahminlerine göre Kosmos 482 adlı uzay aracının, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 12:37 AEST civarında Dünya atmosferine giriş yapması bekleniyor.

Ancak bazı uzmanlar bu tarihin değişebileceğini, özellikle 9 Mayıs Cuma akşamı ya da 11 Mayıs Pazar sabahına sarkabileceğini belirtiyor. Bu belirsizliklerin temelinde, yörüngedeki bozulmalar ve güneş aktivitelerinin etkileri yer alıyor.

Kosmos 482 nereye düşebilir?

Kosmos 482‘nin Dünya’ya nereye düşeceği konusu ise daha karmaşık. Uydu şu anda 140 ila 260 kilometre arasında değişen bir yörüngede dönüyor ve uzmanlara göre yeniden giriş yüksekliği 125 kilometreye düştüğünde kaçınılmaz olarak atmosferle temas edecek. Potansiyel düşüş alanları arasında Avustralya’nın bazı bölgeleri de bulunuyor. Ancak, okyanusların Dünya yüzeyinin %70’ini kapladığı göz önünde bulundurulursa, suya iniş ihtimali oldukça yüksek.

Gözlemler, Kosmos 482‘nin oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu ve atmosfer girişinde tamamen parçalanmadan yere ulaşabileceğini gösteriyor. Hatta 2014 ve 2024 yıllarında çekilen görüntüler, aracın bir paraşüt sistemine sahip olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu paraşüt sisteminin 250 km/saat hızla atmosfere giren bir cismin düşüşünü ciddi oranda yavaşlatması beklenmiyor.

Her ne kadar Kosmos 482‘nin düşüşü büyük ilgi uyandırsa da, uzmanlar ciddi bir tehlike oluşma ihtimalinin %0.4 seviyesinde olduğunu belirtiyor. Uydu herhangi bir büyük şehir üzerinde uçmadığı için risk seviyesi düşük. Ancak olası bir parçanın bulunması durumunda vatandaşların buna dokunmaması ve yetkililere bildirmesi öneriliyor.

Kosmos 482‘nin ne zaman düşeceğini tahmin etmekteki en büyük zorluklardan biri, Güneş aktiviteleri. Güneşten gelen enerji, Dünya atmosferini şişirerek uyduların sürtünmesini etkiliyor. Eğer önümüzdeki günlerde güneş aktivitesi artarsa, düşüş daha erken olabilir. Aksi halde, uydu daha geç bir tarihte atmosfere girebilir.

Kosmos 482 gibi kontrolden çıkmış eski uzay araçları, hem teknik hem de güvenlik açısından birer hatırlatıcı niteliğinde. Uzmanlar bu olayın, uzay enkazlarının takibinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söylüyor. Bugün bu araç atmosfere sorunsuz girebilir, ancak gelecekte benzeri görevler için alınması gereken önlemler şimdiden tartışılıyor.

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Peki sizce bu tarz eski uyduların takip edilmesi yeterince ciddiye alınıyor mu? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!