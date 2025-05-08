Yalnızca Türkiye pazarı için geliştirilen özel elektrikli sedan BYD Seal Design tanıtıldı. %100 elektrikli D segment elektrikli araç, %10 ÖTV dilimi avantajı sayesinde sınıfında fiyat-performans dengesiyle dikkat çekiyor. Peki BYD Seal Design özellikleri neler? BYD Seal Design fiyatı ne kadar olacak?

BYD Seal Design özellikleri neler olacak?

Dış tasarım açısından BYD Seal Design, sportif çizgileriyle dikkat çeken bir sedan gövde yapısına sahip. D segmentinde konumlanan model, sade ama modern hatlarıyla şehir içi ve şehir dışı kullanım için ideal bir tasarım dili sunuyor. Aerodinamik yapı, elektrikli otomobillerde enerji verimliliğini artırma noktasında da avantaj sağlıyor.

İç mekânda ise teknoloji ve konfor bir arada sunuluyor. Aracın merkezinde yer alan 15.6 inç boyutundaki dönebilen dokunmatik ekran, hem Apple CarPlay hem de Android Auto desteğiyle geliyor. Bu multimedya sistemine 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi eşlik ederken, deri kaplı ısıtmalı direksiyon simidi ve elektrikli, havalandırmalı ön koltuklar da sürücü ve yolcu konforunu artırıyor. Sistem ayrıca OTA (over-the-air) güncellemelerle sürekli güncel tutulabiliyor.

Motor ve performans tarafında, bu versiyon 160 kW gücünde tek bir elektrik motoruyla geliyor. Arkadan itişli yapı sayesinde daha dengeli bir sürüş karakteri sunan model, 0’dan 100 km/s hıza 6.9 saniyede ulaşabiliyor. Sürüş destek sistemleri arasında adaptif hız sabitleme, acil durum freni, şerit takip asistanı ve çapraz trafik uyarı sistemi gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor.

Batarya kapasitesi 61.4 kWh olan araç, tam dolu batarya ile WLTP standartlarına göre 460 kilometre menzil sunabiliyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde, %30’dan %80 doluluğa sadece 26 dakika gibi kısa bir sürede ulaşmak mümkün.

BYD Seal Design fiyatı ne kadar olacak?

Yalnızca Türkiye pazarı için geliştirilen BYD Seal Design, lansman dönemine özel olarak 1.850.000 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bu sayede araç, %10’luk ÖTV dilimi içerisinde yer alıyor. Bu tercih, performanstan ödün vermeden aracın ülkemize uygun fiyatla sunulmasını mümkün kılmış. Bu fiyat, D segment elektrikli sedan araçlar arasında rekabeti ciddi şekilde artıracak potansiyele sahip.

BYD Seal Design ne zaman çıkacak?

BYD Seal Design için satışlar, Mayıs 2025 ortasında başlayacak. Model, BYD showroom’larında görücüye çıkacak ve sınırlı bir dönemde lansmana özel fiyatla tüketiciyle buluşacak.

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BYD Seal Design, sunduğu performans ve donanımı, uygun vergi dilimiyle birleştirerek elektrikli otomobil pazarında önemli bir konuma yerleşebilir. Bu hamle, BYD’nin Türkiye’deki stratejisini de yeniden şekillendirebilir.

Peki siz BYD Seal Design hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye pazarına özel geliştirilen bu model sizce beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.