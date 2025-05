Uber, Türkiye’deki stratejisini güçlendirmek adına önemli bir adım atıyor. Gelen bilgilere göre şirket, Trendyol‘un yemek ve market teslimat servisi Trendyol Go‘nun büyük çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma sağladı. Bu hamle, Uber‘in yerli pazarda daha güçlü bir oyuncu olma hedefinin bir parçası. Peki Uber neden Trendyol Go‘ya yatırım yapıyor? Trendyol Go satıldı mı? Trendyol Go kime satıldı, ne kadara satıldı?

Reuters kaynaklı bilgilere göre Uber, Trendyol Go‘nun %85’lik hissesini yaklaşık 700 milyon dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardı. Satın almanın 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Bu anlaşma, Uber‘in Türkiye pazarındaki etkinliğini artırma ve Uber Eats gibi küresel hizmetlerini yerel yapılarla entegre etme hedefini taşıyor.

Trendyol Go ise bu iş birliği için oldukça güçlü bir altyapıya sahip. 2024 yılında 200 milyondan fazla sipariş teslim eden servis, 2 milyar dolarlık brüt sipariş hacmine ulaştı. Bu performans, Uber için Türkiye’deki potansiyeli daha net ortaya koymuş görünüyor.

Uber‘in asıl amacı, Trendyol Go‘nun mevcut teslimat altyapısını kullanarak Uber Eats‘i Türkiye’ye hızlı ve etkili şekilde entegre etmek. Bu sayede hem kullanıcı tarafında daha geniş bir yemek ve market teslimat ağı kurulacak, hem de restoran ve market iş ortaklarına yeni fırsatlar sunulacak.

Konuyla ilgili konuşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Bu satın alma, kesintisiz bir e-ticaret deneyimi sağlama ve Türkiye’de yerel büyümeyi ve ekonomik kalkınmayı destekleme taahhüdümüz ile uyumlu,” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iş birliğinin sadece ticari değil, stratejik ve yerel kalkınma odaklı bir yönü olduğunu da gösteriyor.

Uber ve Trendyol arasında gerçekleşen bu ortaklık, Türkiye’deki yemek ve market teslimatı alanında önemli bir dönüşüm yaratabilir. Yakın gelecekte, Uber kullanıcılarının Trendyol Go altyapısı ile daha fazla noktaya ulaşması mümkün olacak.

