Cuma Raporu #26: Fahiş iPhone fiyatları, WhatsApp reklamları ve dahası

Cuma Raporu #26 videomuzda, her hafta olduğu gibi teknoloji dünyasının öne çıkan haberlerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #26 haberleri

Yeni iPhone fiyatları belli oldu – En ‘uygun’ fiyatlı iPhone XR modeli 7.399 TL’den başlarken en pahalı iPhone XS Max modeli 13.999 TL’ye kadar çıkıyor.

DJI Osmo Mobile duyuruldu – Sadece 116 gram ağırlığında olan mini kamera, 4K 60 FPS kalitesinde video çekebiliyor ve 3 eksenli OIS desteği sunuyor.

Oppo’dan katlanabilir telefon geliyor – Samsung’un duyurusunu yaptığı katlanabilir telefondan sonra Oppo da kendi katlanabilir telefonunu MWC 2018’de tanıtıacağını duyurdu.

WhatsApp’a reklam geliyor – WhatsApp, 2019 itibarıyla durum güncellemeleri bölümünde reklam göstermeye başlayacak.

Porsche 911’in 2020 modeli tanıtıldı – Efsane serinin genel tasarım anlayışı korunarak 2020 modelinde biraz daha modernleşmiş. Otomobilin 0-100 kilometre/saat hıza ulaşması ise 3.5 saniye.