Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv piyasasında tüketici ve piyasa istikrarını korumak amacıyla uygulanan “6 ay 6 bin kilometre” kuralı ile ilan kısıtlamasının süresini 1 Ocak 2027’ye kadar uzattı.

Ticaret Bakanlığı, sıfır motorlu kara taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan doğrudan veya dolaylı olarak satılmasını yasaklayan düzenlemenin süresini 1 Ocak 2027’ye kadar uzattı. Aynı karar, ikinci el motorlu kara taşıtı satışına ilişkin ilan kısıtlaması uygulamasını da kapsıyor.

Kural kimleri kapsıyor?

Otomobil, arazi taşıtı ve motosikletler bu düzenleme kapsamında yer alıyor.

Yetki belgesi olan işletmelerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesi olmaksızın 3 ve üzeri ikinci el araç satan gerçek ve tüzel kişiler de kurala tabi tutuluyor.

Düzenlemeye aykırı satışların noterlikler tarafından engellenmesine devam edileceği belirtiliyor.

Neden uzatıldı?

Bakanlık, uygulamanın ikinci el otomotiv piyasasında fiyat istikrarını korumak, tüketiciyi korumak ve spekülasyon ile stokçuluğu önlemek amacıyla sürdürüldüğünü açıkladı.

Denetimlerde kurala uymayanlara bugüne kadar milyonlarca liralık idari para cezası uygulandığı da aktarıldı.