WhatsApp artık reklam gösterecek

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, artık reklam göstermeye başlayacak. Facebook’un bünyesinde bulunan uygulama bu değişiklikle birlikte gelir elde etmeyi düşünüyor.

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WhatsApp reklamları durum güncellemelerinde gösterecek

İlk çıktığı günlerde ücretli bir şekilde kullanılan uygulama, Facebook satın alması sonucunda ücretsiz olmuştu. Bu satın alma sırasında Facebook, uygulama için herhangi bir ücret almayacağını belirtmişti. Bu sözünde durmak isteyen firma gelir elde etmek için reklam yöntemini seçmiş durumda.

Yakın bir tarihte gelmesi planlanan bir güncelleme ile görülecek olan reklamlar, durum kısımda yer alacak. 2019’un ilk aylarında devreye girecek olan güncelleme, uygulamanın kurucuları tarafından oldukça fazla eleştiriye tutulmuştu. Bu eleştiriler sonucunda sıkıntı yaşayan kurucular, Facebook’ta bulunan görevlerinden istifa etmişlerdi.