WhatsApp artık reklam gösterecek

WhatsApp artık reklam gösterecek

28 Kasım, 2018 Uygulama 1 yorumlar

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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, artık reklam göstermeye başlayacak. Facebook’un bünyesinde bulunan uygulama bu değişiklikle birlikte gelir elde etmeyi düşünüyor.

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WhatsApp reklamları durum güncellemelerinde gösterecek

İlk çıktığı günlerde ücretli bir şekilde kullanılan uygulama, Facebook satın alması sonucunda ücretsiz olmuştu. Bu satın alma sırasında Facebook, uygulama için herhangi bir ücret almayacağını belirtmişti. Bu sözünde durmak isteyen firma gelir elde etmek için reklam yöntemini seçmiş durumda.

WhatsApp

Yakın bir tarihte gelmesi planlanan bir güncelleme ile görülecek olan reklamlar, durum kısımda yer alacak. 2019’un ilk aylarında devreye girecek olan güncelleme, uygulamanın kurucuları tarafından oldukça fazla eleştiriye tutulmuştu. Bu eleştiriler sonucunda sıkıntı yaşayan kurucular, Facebook’ta bulunan görevlerinden istifa etmişlerdi.

 

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1 Yorum

  1. Salih
    28 Kasım 2018 at 16:52 Cevap

    Alternatif bütün mesajlaşma uygulamalarını indirdim baktım whatsapp çok şarj yemeye başladı netim yetmiyor kaldırırım anında

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