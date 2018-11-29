Osmo Pocket: Gimballı 4K kamera

DJI tarafından küçük bir gimbala sahip Osmo Pocket tanıtıldı. Oldukça küçük bir boyuta sahip kamera ile 4K çözünürlüğünde videolar çekebilmek mümkün.

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15 Aralık’ta piyasaya çıkacak

Yeni çıkan Osmo Pocket dört santim uzunluğa, 116 gr gibi düşük bir ağırlığa sahip. Portatif dizaynı ve hafif olması ile birlikte cebimize ve ya elimizde taşımamız oldukça kolay. Boyut ve özellikler bakımından GoPro ile karşılaştırılabilir olan cihaz üzerinde çekim için kısayol tuşları da bulunuyor.

Üç eksenli bir gimbala sahip kamera, 4K çözünürlükte 60fps kare hızına çıkabiliyor. Aynı zamanda kameranın 4K 30fps’de iki saate kadar çekim yapabildiği söyleniyor. 12 MP çözünürlükte fotoğraf çekebilen cihaz, sesleri daha iyi kaydetmek için çift taraflı mikrofona sahip. Cihazın alt kısmında kullanıcıların çektikleri görüntüleri görmesi için yapılan bir inçlik dokunmatik bir ekranda bulunuyor. Ayrıca alt tarafında bulunan gimbal ile birlikte daha sabit görüntüler üretmek kolaylaşıyor.

Osmo Pocket’i daha detaylı kullanabilmek için akıllı telefonlar ile bağlantı kurmamız gerekiyor. Bu şekilde kameranın özelliklerini daha iyi kullanabilir ve çektiğimiz görüntüleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca telefon uygulamasından kameranın modları arasında geçişlerde yapılabiliyor. Cihaz 15 Aralık’ta satışa çıkacak ve satış fiyatı ise 349 dolar olacak.