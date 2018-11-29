Oppo, katlanabilir telefonunu MWC’de görücüye çıkaracak!

Oppo ilk katlanabilir akıllı telefonunu şubat ayında MWC (Mobile World Congress) etkinliğinde görücüye çıkaracak.

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Oppo ilk katlanabilir telefonuyla trende katılacak

Katlanabilir telefonlar, son yıllarda gerçek bir yenilik yapamayan akıllı telefon üreticileri için adeta bir can simidine dönüştü. Samsung, Lenovo ve Xiaomi gibi üreticiler şimdiden katlanabilir telefonlar konusunda önemli adımlar attılar. Çinli teknoloji devi Oppo da hızla yükselen bu trende dahil olmak istiyor.

Şirkette çalışan bir ürün yöneticisinin, Hollandalı teknoloji sitesi Tweakers’a yaptığı açıklamayla şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunun MWC’de gösterileceği ortaya çıktı. Akıllı telefonun teknik özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı gibi bilgiler henüz bilinmiyor. Telefonun sadece bir prototip olduğu ve satışa hazır olmadığı belirtildi. Şirketin uzun zamandır katlanabilir telefon konusuyla ilgilendiği biliniyor. Teknoloji devi geçen yıllarda bu konuyla ilgili pek çok patent almıştı.

Google da Android işletim sistemini katlanabilir telefonlara uygun hale getirebilmek için çalışmalar yaptığını belirtmişti.