Samsung’un uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Galaxy S26 FE, Geekbench veritabanında yeniden ortaya çıktı. Bu kez sızdırılan kayıt, telefonun global sürümüne ait olup cihazın temel özellikleri giderek netleşmeye başladı.

Global Sürüm Göründü

SM-S741B model numarasıyla Geekbench’te görülen cihazın, Galaxy S26 FE’nin global varyantı olduğu belirtiliyor. Kayıtta dikkat çeken en önemli detay, cihazda yer alan Samsung S5E9955 yonga seti kodu; bu kodun Exynos 2500 işlemcisine karşılık geldiği ifade ediliyor.

Exynos 2500, Samsung Foundry’nin 3nm üretim sürecini ve GAA (Gate-All-Around) mimarisini kullanan bir işlemci. Bu yapı, transistörü dört taraftan sararak akım kaçaklarını azaltıyor ve anahtarlama hızını artırıyor.

Benchmark Puanları ve RAM

Yeni Geekbench kaydı, cihazın 8 GB RAM ile geleceğini ve kutudan Android 17 ile çıkacağını doğruluyor. Performans tarafında ise tek çekirdek puanı 2.104, çoklu çekirdek puanı 7.148 olarak görünüyor. Daha önce sızdırılan ABD modeline kıyasla bu değerler biraz daha düşük; ancak bu durum, test ortamı farklılıklarından kaynaklanabilir ve normaldir.

Galaxy Z Flip 7 ile karşılaştırıldığında S26 FE’nin Exynos 2500’ün daha yüksek performans sunması bekleniyor; çünkü katlanabilir formun sınırlı iç hacmi ısı yönetimini zorlaştırıyor. S26 FE ise daha geniş bir gövde sayesinde işlemciye daha fazla termal alan tanıyabiliyor.

Tasarım ve Beklenen Özellikler

Tasarım tarafında Galaxy S26 FE’nin ana serinin genel çizgisine yakın bir görünüm benimseyeceği aktarılıyor. Arka kamera kurulumunun, Galaxy S26’dan biraz farklı olarak üst sol köşeye daha yakın konumlandırıldığı söyleniyor. Cihazda 6,7 inç FHD+ AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 5000 mAh batarya ve 45 W hızlı şarj desteği bekleniyor. IP68 toz ve su geçirmezlik sertifikası da listede yer alıyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana lens, 12 MP geniş açı ve 3x optik yakınlaştırma sunan 8 MP telefoto sensörden oluşan üçlü arka kamera kurulumu bekleniyor.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Galaxy S26 FE’nin Eylül veya Ekim 2026’da piyasaya çıkması öngörülüyor. Başlangıç fiyatının 649 ile 699 dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor.