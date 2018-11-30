Yeni iPhone modelleri satışa çıktı! İşte iPhone XS ve iPhone XR fiyatları

Yeni iPhone modelleri satışa çıktı! İşte iPhone XS ve iPhone XR fiyatları

30 Kasım, 2018 Akıllı Telefonlar, Apple, HABER 0 yorumlar

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Apple’ın Türkiye’ye gecikmeli olarak getirdiği yeni iPhone modelleri iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR bugün itibariyle resmen satışa çıktı.

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Apple’ın sitesinde yer alan fiyatlara baktığımızda satın alınabilecek en uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone XR’ın 64 GB versiyonu olarak 7.399 TL’ye satılıyor. En pahalı ise iPhone XS Max’in 512 GB versiyonu olarak ise 13.099 TL’ye satın alınabilir durumda. Aşağıda ise tüm iPhone modellerinin detaylı fiyatlarını görebilirsiniz.

iPhone XR

iPhone XR Türkiye Fiyatı;

  • iPhone XR 64 GB: 7.399 TL
  • iPhone XR 128 GB: 7.799 TL
  • iPhone XR 256 GB: 8.699 TL

iPhone Xs

iPhone XS Türkiye Fiyatları;

  • iPhone XS 64 GB: 9.899 TL
  • iPhone XS 256 GB: 11.199 TL
  • iPhone XS 512 GB: 13.099 TL

iPhone Xs Max

iPhone XS Max Türkiye Fiyatları;

  • iPhone XS Max 64 GB: 10.799 TL
  • iPhone XS Max 256 GB: 12.099 TL
  • iPhone XS Max 512 GB: 13.999 TL

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