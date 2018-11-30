Yeni iPhone modelleri satışa çıktı! İşte iPhone XS ve iPhone XR fiyatları

Apple’ın Türkiye’ye gecikmeli olarak getirdiği yeni iPhone modelleri iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR bugün itibariyle resmen satışa çıktı.

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Apple’ın sitesinde yer alan fiyatlara baktığımızda satın alınabilecek en uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone XR’ın 64 GB versiyonu olarak 7.399 TL’ye satılıyor. En pahalı ise iPhone XS Max’in 512 GB versiyonu olarak ise 13.099 TL’ye satın alınabilir durumda. Aşağıda ise tüm iPhone modellerinin detaylı fiyatlarını görebilirsiniz.

iPhone XR Türkiye Fiyatı;

iPhone XR 64 GB: 7.399 TL

iPhone XR 128 GB: 7.799 TL

iPhone XR 256 GB: 8.699 TL

iPhone XS Türkiye Fiyatları;

iPhone XS 64 GB: 9.899 TL

iPhone XS 256 GB: 11.199 TL

iPhone XS 512 GB: 13.099 TL

iPhone XS Max Türkiye Fiyatları;

