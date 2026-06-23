Roborock Saros 20 incelemesi ile karşınızdayız. Robot süpürge dünyasında yenilikleriyle dikkat çeken marka, geçtiğimiz sene tepe model ürün ailesi olarak sunduğu Saros serisi Saros 20 olarak devam ediyor. Önemli yenilikler ile gelen Roborock Saros 20’nin bu incelemesinde ürünün tüm detaylarına ve özelliklerine göz atıyoruz.

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Roborock Saros 20 İncelemesi: Akıllı Temizlikte Sınır Tanımayan Teknoloji

Şık Tasarım ve Ultra İnce Yapı

Robot süpürgeler fonksiyonları gereği birçok evde salonda konumlandırılır. Bu da evin tasarımına düşkün olan aileler için önemli bir detay. Salonda duran tüm mobilya ve aksesuarlar gibi robot süpürgeler de özellikle istasyonlarıyla şık bir tasarıma sahip olmalılar.

Roborock Saros 20 ise dikkat çeken siyah rengi ile beraber oldukça şık bir tasarıma sahip. Siyahın yanında antrasit detaylarıyla sergilemek de isteyeceğiniz ürün, boyut açısından da büyük bir yer kaplamıyor. 381 x 475 x 488 mm boyutlarına sahip istasyon, üstte su hazneleri ve önde toz haznesi ile deterjan haznesinin bulunduğu bir alan yer alıyor.

Bu arada Roborock Saros 20’yi tercih edeceklere belirtelim. Saros 20’nin kutu içeriğinden deterjan bulunmuyor, daha efektif temizlemeniz için ayrıca solüsyon almanız daha iyi olacaktır.

Ancak Roborock Saros 20’nin kendisine, yani robot süpürge birimine geldiğimizde ise yine şık tasarımının yanı sıra 7,98 cm’lik inceliği dikkatinizi çekecektir. Birçok robot süpürgede gördüğümüz LDS kulesi yer almayan model, Roborock’ın gelişmiş StarSight Otonom Sistem 2.0 sayesinde bu kuleyi tamamen ortadan kaldırarak sektörde devrim yaratıyor.

Robotun sadece ön ve arka kısmında yer alan 3D ToF sensörleri, RGB kamera ve ikili katı hal LiDAR sayesinde 7,98 cm gibi ultra ince bir yapıya ulaşıyor.

Bu ince tasarım hamlesi, Roborock Saros 20’nin standart süpürgelerin giremediği çok daha alçak kanepelerin, yatakların ve mobilyaların altına sorunsuzca girmesini sağlıyor.

AdaptiLift Gövde 3.0: Bir Mühendislik Harikası

Robot süpürgeler özellikle halı olmayan parke ve fayans gibi yüzeylerde harika işler çıkarırlar. Ancak özellikle Türkiye’deki evlere baktığımızda iki sorun ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri halı kullanımı. Yeni nesilde bu durum azalsa da ailelerimizin evlerinde neredeyse her köşede bir halı kullanımı olması robot süpürgeler için bir dezavantaj. Elbette halıları da temizliyorlar, fakat Türkiye’deki evlerdeki halı yükseklikleri ve yapıları zorlayıcı etmen konumunda.

Diğer ise eşikler. Baştan sona düz olmasından ziyade birçok evde odalar arası geçişlerde metal ya da mermer eşiklerin olması robot süpürgelerin erişimi için bir sorun yaratırken, bazı evlerde de ince basamakların olduğunu da görüyoruz.

İşte bu noktada evde kalın halılar veya robot süpürgeler için yüksek kapı eşikleri derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan Roborock mühendisleri, Saros 20 ile AdaptLift Şasi 3.0 adını verdikleri gövde sistemiyle geliyor.

En dar alanlara girmek için 7,98 cm inceliğinde olan Roborock Saros 20, o ince yapısının içerisindeki yükselme sistemiyle ilk aşamada 4,5 cm, ikinci aşamada ise 4,3 cm olmak üzere toplamda 8,8 cm eşikleri sorunsuz tırmanabiliyor.

Halılar için ise 3 cm’ye kadar kalınlıktaki shaggy benzeri uzun tüylü yapıya sahip olanlarda gövdesini 2 cm, paspasını da 1 cm kaldırarak derinlemesine temizlik yapabilen Roborock Saros 20, özel halı tanıma sistemiyle halının yapısını da anlayarak yükseklik, vakum gücü gibi detayları da otomatik olarak düzenliyor. Bu sayede hemen hemen her halı türünde halı diplerini ve ayrıca paspas ıslaklığının da geçmeden temizlenmesine imkan sağlıyor.

En Gelişmiş Navigasyon Sistemi: StarSight 2.0 ve VertiBeam

Robot süpürgeler temizlik işlemlerini dahili navigasyon sistemleriyle önce evi tarayıp, ayrıca temizlik sırasında anlık olarak kontrol ederek yaparlar. Yere düşen çocuğunuzun oyuncağı, dökülen bir sıvı ya da mobilya yer değişimlerini de anlaması gerekir.

Roborock Saros 20’de yer alan StarSight Otonom sistemi bu cihazda StarSight 2.0 olarak güncellenmiş durumda. Bir LDS kulesi olmamasına rağmen yukarıda bahsettiğimiz teknolojilerin birleşimi ile LDS’ye göre 21 kat daha örnekleme yapan ve 21.600 sensör noktası ile evi tam manasıyla 3 boyutlu olarak taramaya devam edebiliyor. Bu sayede 300’den fazla engeli rahatlıkla tanıyabilen süpürge, 2 cm x 2 cm boyutlarından büyük her türlü nesneden de kaçınabiliyor.

StarSight 2.0 Otonom Sistemi’nde yer alan VertiBeam teknolojisi yanal engelleri de tanıyıp tararken sadece yatay değil, dikey düzlemde de çalışabildiği için günümüz asimetrik mobilya ayaklarını, duvara monte dolap gibi mobilyaları ve en önemlisi süpürgelik, çeşitli boyutlardaki kabloları hatta perdeleri bile fark ederek dolanma veya takılma sorunu olmadan işlemleri tamamlayabiliyor.

Temizlik Performansı: HyperForce ve DirTech

Günümüzde bir mağazaya gidip robot süpürgelere baktığınızda çekim gücü açısından genellikle 10.000 – 20.000 Pa bandında ürünler görürüz. Fakat söz konusu Roborock Saros 20 olunca bu değer dijital motoru ile 36.000 Pa değerine çıkıyor ve Roborock buna HyperForce emiş gücü adı veriyor.

Şu anda kendi kategorisindeki en yüksek çekim değeri olan bu vakum gücü, halı diplerindeki en ufak kirleri bile içine çekebilmesine imkan sağlıyor. Bizim evde ben ve eşim dışında bir köpek ve kedimiz olduğunu da belirtmeliyim. Bu durumda hele ki yaz aylarına girişte artan tüy dökme durumlarına karşı Saros 20, gerçekten mükemmel bir temizlik yapmayı başarıyor.

E şimdi aklınıza gelecek soruyu tahmin edebiliyorum. Kedi ve köpek varsa fırçada dolanma sorunları da olmalı. Fakat sizi şaşırtacak cevabım ise böyle bir sorun Saros 20’de mümkün değil. Cihazda kullanılan Roborock patentli DuoDivide Ana Fırça ve ikili dolanma karşıtı sistem sayesinde, önlü arkalı bir fırça sistemi yerine merkezde yer alan boşluğa sahip iki fırça kullanımını tercih ettikleri görülüyor.

Bu sayede oluşan türbülansın da etkisiyle kenarlarda değil de ortada toplanan saç ve uzun tüyler direkt olarak robotun içine çekiliyor. Yani saç, kıl, tüy dolanma derdiniz tamamen ortadan kalkıyor.

DirTect adı verilen kir tanıma teknolojisi ise lekelerin türünü algılayarak robotun temizlik stratejisini gerçek zamanlı olarak değiştirmesini sağlıyor. Mesela kedi kumu veya kahve telvesi gördüğünde emiş gücünü otomatik olarak maksimum seviyeye çıkarırken; temizlik sırasında bir yerde ıslaklık, yani yere dökülen bir kahve veya kola gibi bir sıvı veya çamur gibi lekeler gördüğünde ise sadece hemen paspas moduna geçerek sıvının fırçalardan çekilerek iyice kirlenmesini ya da dağılmasının önüne geçiyor.

Gelişmiş ve Yüksek Basınçlı Paspaslama

Roborock Saros 20, sektörde lider bir vakum sistemine ek olarak paspaslamada da oldukça gelişme sağlamış. Çift döner paspas sistemini kullanan Saros 20, 200 RPM devirle dönen paspaslarıyla ve akıllı ıslaklık ayarıyla zorlu lekeleri sökebiliyor.

Yine piyasada en fazla 8 Newton olarak gördüğümüz basıncı bu üründe 13 Newton’a kadar yükselten Roborock, kurumuş lekelerde bile sorunsuz temizlik yapabiliyor. Hatta bu noktada yine diğerlerinden Saros 20’yi ayıran önemli bir artıdan bahsedelim.

Bildiğiniz gibi robot süpürgelerin içerisinde bir su haznesi yer alır. İstasyondan otomatik olarak dolan bu sıvı haliyle oda sıcaklığında olur. Fakat kurumuş ve zorlu lekeler için daha sıcak bir su işi daha kolay hale getirecektir. İşte bunun da farkında olan Roborock mühendisleri ılık su doldurma sistemiyle 60 dereceye kadar ısıda su takviyesi yaparak paspaslama sistemini hem daha verimli hem de daha hijyenik hale getirmişler.

Son olarak Roborock Saros 20’nin yan fırçası ve sağ paspasında FlexiArm adı verilen bir teknoloji yer alıyor. 2 cm’ye kadar yana açılabilen bu sistem ile hem robot süpürgelerin yuvarlak yapısından kaynaklı oluşabilecek kenar temizliği sorunu ortadan kalkarken, dolap altları gibi dar alanlarda da temizlik yapabilmesi önemli bir artısı.

RockDock İstasyonu ve El Değmeyen Temizlik

Günümüzdeki gelişmiş robot süpürgelerin belli bir bakım periyodu vardır. Ancak sizin sık sık fırça, paspas, istasyonun içini temizlemek gibi detaylar ile uğraştığınız noktada robot süpürgeye sahip olmanın da bir anlamı kalmıyor.

Roborock Saros 20’nin ise RockDock adı verilen istasyonu, insan müdahalesini sıfıra indirmek için tasarlanmış ve hem robot süpürgenin hem de kendinin temizliğini üstleniyor.

Bir suyun buharlaşmadan ulaşabileceği en yüksek sıcaklık olan 100°C kaynar su ile paspasları derinlemesine temizleyebilen Saros 20, paspas temizliğinde de yüzeyde oluşacak kirleri de ayrıca yine bu kaynar su ile temizleyebiliyor.

Paspas yıkama ardından oluşabilecek nem, koku ve bakteri durumlarını da engellemek için 55°C sıcak havayla kurutma da yapabilen RockDock, bunu bir de toz torbasına da yapıyor. Neden? diyecek olursanız toz torbasında da dökülen nesneler, nemli artıkların da oluşturacağı kötü koku ve bakteri de böylece engellenmiş oluyor. Çok ince ama şahane bir düşünce.

Özellikle halı temizliği sırasında otomatik olarak paspasları da istasyonda bırakabilen Roborock Saros 20, hem ağırlık azaltarak hem de nemlenme riskini de ortadan kaldırıyor.

Elbette 4 lt temiz su, 3,5 lt atık su haznesine ek olarak 590 ml deterjan haznesi ve 2,5 lt toz haznesi bulunduğunu söyleyelim. Yani otomatik yıkama, otomatik toz boşaltma ve deterjanı da evinizin kirlilik durumuna göre ayarlayan akıllı sistemler mevcut.

Akıllı Telefon Uygulaması, SmartPlan ve Evcil Hayvan Kamera Sistemi

Akıllı ve bağlantılı ürünlerin performansları ve kullanım kolaylıklarına ek olarak mobil uygulamaları da oldukça önemlidir. Ve bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Roborock mobil uygulaması robot süpürgeler arasında en kolay, en anlaşılır ve en rahat uygulama.

Özel haritalama, oda isimlendirme ve düzenleme, yasaklı bölgeler belirleme gibi her robot süpürgede bildiğimiz standart özellikler elbette var. Fakat Roborock’ın SmartPlan 3.0 adını verdiği sistem ile robot evinizi, odaların kirliliğini ve rutinlerinizi de öğreniyor.

Örneğin mutfak temizliği sırasında daha güçlü bir paspaslama yaparken, evcil hayvanlarınızın bulunduğu alanlarda ise daha güçlü vakumlama yapmak gibi ayarlamaları kendisi otomatik olarak yapabiliyor.

Evcil hayvan demişken bizim gibi evde dostları olanlar için Saros 20’nin özel bir ayarlama sistemi de var. Siz evcil hayvan sahibi olduğunuzu uygulamada işaretlediğinizde kedinizi ya da köpeğinizi tanıyan Roborock Saros 20, o anlarda gücünü düşürerek rahatsız etmeden temizlik yapmasının yanı sıra isterseniz gördüğü anlarda size fotoğraf gösterme, hatta dışarıda iken merak ettiğiniz anlarda evcil hayvanınızı bulmak gibi bir fonksiyona da sahip. Buna ek olarak kamerası üzerinden sesli bir şekilde görüntülü arama yapabilirsiniz.

Akıllı ev sistemine sahip olanlar için Matter desteklediğini de belirtelim. Böylece Apple Home, Google Home, Amazon Alexa ya da diğer akıllı ev otonom sistemlerine de entegre olabilen Roborock Saros 20’ye Siri ve Google Asistan (Gemini) üzerinden de sesli komut vermeniz mümkün.

Sonuç: Roborock Saros 20 Satın Alınır Mı?

Evet Roborock Saros 20 özellikle Roborock’ın şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş robot süpürge modeli. Zaten iyi olan Saros 10 serisindeki teknolojileri daha da ilerleten marka, tam manasıyla evin temizlik derdini yüklenecek, size de hiç sorun çıkarmadan bunu yıllarca yapabilecek bir ürün üretmiş.

Fiyatı gerçekten yüksek olduğunu kabul etmemize ek olarak evinizdeki temizlik işlerini size sorun çıkarmadan yapabilecek, hayatınızı gerçek manada kolaylaştıracak bir robot süpürge arıyorsanız ve bütçeniz de buna uygun ise Roborock Saros 20, parasının karşılığını sonuna kadar veren lider bir ürün. Şu ana kadar test ettiğim en gelişmiş ve en memnun kaldığım robot süpürge olduğunu da özellikle belirtmem gerek.