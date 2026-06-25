Otomotiv dünyasında elektrikli araç (EV) dönüşümü sürerken, sektörün köklü oyuncularından Japon üretici Mitsubishi, elektrikli araç stratejisine dair ezber bozan bir itirafta bulundu. Şirket CEO’su Takao Kato, küresel elektrikli araç pazarındaki büyümenin yavaşlaması ve fahiş AR-GE maliyetleri nedeniyle sıfırdan tamamen kendi başlarına yeni bir elektrikli otomobil platformu geliştiremeyeceklerini açıkladı.

“Maliyetleri Tek Başımıza Göğüslememiz Finansal Risk Yaratır”

Geliştirme maliyetlerinin altından tek başına kalkmanın ekonomik açıdan çok büyük riskler barındırdığını belirten CEO Takao Kato, hedeflenen satış rakamlarına ulaşılamaması hâlinde şirketin ciddi bir finansal darboğaza girebileceğini vurguladı. Mitsubishi’nin yıllık küresel satış hacminin (yaklaşık 884 bin adet) Honda (3,4 milyon adet) gibi dev rakiplerine kıyasla daha düşük olduğunu hatırlatan yönetim, finansal şoklara karşı kırılganlığı azaltmak adına tamamen bağımsız üretim modelini rafa kaldırdıklarını ifade etti.

Şirket bunun yerine, küresel ortaklıklara ve “rebadged” yani ortak platformlar üzerinden kendi logosunu taşıyan araçlar üretmeye odaklanan daha güvenli bir strateji izleyecek.

Çözüm İttifak Ortakları ve iPhone Üreticisi Foxconn’da

Kendi özgün elektrikli platformunu rafa kaldıran Mitsubishi, gelecekteki elektrikli model yelpazesini genişletmek için Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın nimetlerinden ve yeni teknoloji ortaklarından faydalanacak:

Nissan Desteği: Şirketin Amerika pazarı için hazırladığı yeni Eclipse Sportback modeli, tamamen Nissan Leaf platformu üzerine inşa edilecek ve Mitsubishi logosuyla yollara çıkacak. Ayrıca Japonya pazarı için de Nissan tabanlı “kei car” sınıfı küçük mikro elektrikli araçlar üretilmeye devam edilecek.

Renault Ortaklığı: Avrupa pazarı için tasarlanan elektrikli crossover modeli Eclipse Cross ise temelini tamamen Renault Scenic E-Tech platformundan alacak.

Foxconn (Foxtron) Sürprizi: İttifakın dışına da taşan şirket, iPhone üreticisi olarak tanınan Tayvanlı teknoloji devi Foxconn (Foxtron) ile masaya oturdu. Foxconn tarafından geliştirilen ve Tayvan’da “Bria” adıyla bilinen elektrikli SUV modelinin, 2026 yılı bitmeden Mitsubishi logolu bir model (bazı pazarlarda ASX VR-e adıyla) olarak Japonya ve Avustralya gibi bölgesel pazarlarda satışa sunulması planlanıyor.

Hibrit Teknolojisine Ağırlık Verilecek

Giriş seviyesindeki ikonik modeli i-MiEV ile 2009 yılında elektrikli araç pazarına ilk giren üreticilerden biri olan Mitsubishi, yüksek geliştirme maliyetleri sebebiyle bu başarının devamını getirememişti. Şirket, tamamen elektrikli (BEV) pazarda dışa bağımlı hareket ederken; kendi fabrikalarında ise oldukça başarılı olduğu Outlander PHEV gibi şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) teknolojilerine ve Triton (L200) modelinin hibrit versiyonlarına odaklanarak riskleri minimumda tutmayı hedefliyor.