Porsche 911’in 2020 modeli tanıtıldı

Los Angeles Otomobil Fuarı’nda Porsche 911’in 2020 model serileri resmi olarak duyuruldu. Klasik tasarımdan ödün vermeyen Porsche, ufak detaylarla araca modern görünüm katmayı başarmış.

İlginizi çekebilir: Fortnite dünya genelinde 200 milyon kullanıcıya ulaştı

İç kısımda ve motorda iyileştirmeler var

Porsche serisinin en çok ilgi gören modellerinden olan 911, her yıl yenilenen bir tasarım ve teknik yapıya sahip. Bu yıl yine 911 serisi beklendiği gibi yenilendi. Daha geniş ve daha kullanışlı görünüşü araca bakılınca ilk göze çarpan özellik olarak görünüyor. Ön kısımda 20 inçlik, arka kısımda 21 inçlik jantlar kullanılan otomobilde, ön kısım 4 santimetre genişlerken arka kısmı diğer eski modeller gibi 72.91 inç genişliğinde bulunuyor.

Tamamen alüminyum gövdeye sahip olan otomobil, LED farlarında yapılan geliştirmelerle birlikte daha iyi bir aydınlatmaya kavuşmuş. Ayrıca aracın ön kaputunda estetik çizgiler oluşmasına bu farlar sebep olmuş diyebiliriz. Modernleşme izlerinin bulunduğu 911, kapı tutacakları gibi küçük detaylarda iyileştirmeye giderek daha modern bir yapıya sahip olmuş. Aracın iç kısmında ise kullanımı rahatlatacak kısayollardan oluşan bir konsol bulunurken, gösterge panelinde bulunan hayalet ekranda çerçevesiz bir tasarıma geçiş yapılmış. Multimedya sistemlerinin ve aracın detaylarının göründüğü ön konsolda bulunan 7 inç ile 10.9 inç arasında büyüklüğe sahip dokunmatik ekranlar aracın iç dizaynına iyi yönde etki etmeyi başarmış.

Porsche 911, 6 silindir turboşarjlı motordan gücünü alırken, bu motor 443 beygirlik bir güce sahip. Bu şekilde son modele göre 23 beygirlik bir artış yapılmış. 8 ileri vitesi bulunan araçta 0-100 kilometre/saat hıza ulaşmak arkadan çekişli modelde 3.5 saniyemizi alırken, dört çekiş modelde 3.4 saniyemizi alıyor. Araç eski modellerle karşılaştırıldığında 0.4 saniye gibi bir iyileştirme olduğu görünüyor. Sport Chrono paketini seçen kullanıcılar içinse bu süre 3.3 saniye. 0-100 km şampiyonu ise Carrera 4S Coupe. Aracın ihtiyaç duyduğu süre 3.2 saniye. Otomobilin sahip olduğu maksimum hız RWD versiyonda 308, AWD versiyonda ise 305 kilometre.

Porsche otomobilin 2019’un yaz aylarında Showroomlarda yerini alacağını belirtirken, Araçların fiyatı 113 bin dolardan başlayıp, 120 bin dolar seviyesine kadar çıkıyor. Aracın ülkemizde satışa çıktığında oluşacak fiyat skalası ise henüz belirsiz.